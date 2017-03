Floran Douay prêt à jouer avec un pied cassé

Un hockeyeur n’est pas fait du même bois que vous et le commun des mortels. Il a un pied cassé et alors? Ce n’est pas cela qui va l’empêcher de sauter sur la glace! S’il avait assisté, impuissant, samedi, au premier acte de ce quart de finale à Zoug avec les fans grenats, Floran Douay, qui a reçu un puck sur le patin le 24 février à Berne, va effectuer son retour ce mardi soir. «On attend juste le feu vert du Docteur», se réjouit Chris McSorley, qui a accueilli «les bras grands ouverts» le come-back de son attaquant, si utile sur son échiquier.

«A part le souffle, un peu court, je me sens bien», assure l’international français, qui a hâte de revenir sur le rink avec ses coéquipiers, lui qui n’a pas été épargné par la malchance cette saison.

Tout a commencé fin octobre avec un choc reçu dans le dos. «J’avais senti des petites douleurs mais j’ai continué à jouer en pensant que c’était uniquement un muscle, raconte Floran. Mais lorsque j’ai passé des radios, on a constaté qu’il y avait deux petites fractures à une vertèbre. J’ai dû m’arrêter deux mois et demi!»

Revenu début janvier, tout allait bien, il a même pu effectuer un stage avec l’équipe de France. Et, c’est à nouveau la scoumoune qui se manifeste. Avec un puck bernois qui a fini sur sa chaussure. «J’ai fini le match en serrant les dents, poursuit ce dur au mal. Mais en enlevant mon patin, c’était terrible, je n’arrivais plus à poser le pied par terre. J’ai espéré que ce soit un gros bleu, mais ce n’était pas une contusion, les radios ont révélé une nouvelle fracture, au niveau de l’os interne.»

Pour n’importe quel autre sportif, ce nouveau coup du sort aurait dû le mettre un mois à l’arrêt, mais pas lui. Une semaine et demie après le choc, il est à nouveau d’attaque. «Je prends des anti-inflammatoires pour ne pas sentir la douleur et peut-être qu’il y aura une infiltration pour que je ne sois pas gêné pendant la rencontre, que je puisse me concentrer uniquement sur mon jeu», explique ce guerrier prêt au combat.

«Je veux me battre pour aller le plus loin possible»

Pourtant d’aucuns, dans certains médias, avaient même annoncé une fin de saison, on se trompe?

On a un peu jugé mon accident trop vite, c’est vrai. J’ai lu, moi aussi, que la saison était terminée pour Douay. Mais je suis encore là et je compte bien me battre pour aller le plus loin possible dans ces play-off. Et pourquoi pas aller gagner le championnat, c’est notre objectif, le mien aussi, avant de poursuivre avec les Mondiaux avec la France à Paris.

Vous étiez à Zoug, samedi, dans les tribunes, pour l’acte No 1. Comment avez-vous vécu cette grosse frustration avec un match qui s’est joué sur un coup de dé?

Dans les tribunes, je peux vous dire que c’est encore plus frustrant que sur la glace! Je suis devenu fou en voyant le déroulement du match. C’était vraiment difficile de regarder ça de là-haut!

Vous êtes-vous mis à la place de Tim Traber quand il a manqué cette grosse occasion, le but de la victoire?

On a pu lui en vouloir sur le coup, mais cela aurait pu arriver à n’importe qui d’entre-nous. Ce jour là, c’est tombé sur lui mais il ne faut pas lui cracher dessus car je le répète, cela aurait pu être même le meilleur du monde à sa place. Il a voulu jouer vite alors qu’avec du recul, il aurait fallu être patient, contrôler le puck, mais on ne se rend pas compte avec la pression. Maintenant, comme le disait Chris McSorley ce lundi matin, deux millimètres en dessous c’était goal. On l’a charrié un peu là-dessus, mais il ne faut pas lui en vouloir, c’est déjà oublié. Il doit reprendre confiance car on sait que c’est un gars hyper important durant les play-off. A par son tir raté, il a effectué un très bon match à Zoug. On aurait pu marquer avant ou après...

Peut-être qu’il marquera ce mardi soir aux Vernets, qui sait, avec un Floran Douay qui aura la même intention. Coup d’envoi à 20h15. (TDG)