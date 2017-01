Encore Zoug au programme des Aigles. Mais en Coupe cette fois

Une pause dans le championnat, c’est ce qui attend Genève-Servette ce soir. Mais pas de répit pour autant: aux Vernets, les Aigles ont rendez-vous avec Zoug, leur meilleur ennemi de ce début d’année, dans le cadre de la Coupe de Suisse cette fois. Les Grenat se sont inclinés en prolongations lundi après-midi, un bon point comme on dit chez un ténor de la saison. Mais un seul point. Ce soir, pas d’opération comptable: mais une place en finale à prendre pour se redonner confiance.

Le championnat demeure bien sûr la priorité pour un Ge/Servette toujours menacé par la barre. La bonne performance de lundi a montré le chemin à suivre. Et a même laissé des frustrations. Notamment sur le premier but zougois (Lammer).

Gérer les émotions

Louis Matte est formel: «Ce but n’aurait pas dû être accordé, assure l’assistant de McSorley. Le joueur de Zoug pousse le puck avec le genou dans la cage, directement, et le règlement est formel, le but aurait dû être annulé. Les arbitres n’ont pas fait leur boulot.»

C’est donc en Coupe de Suisse, à l’occasion de cette demi-finale au programme, que les Aigles pourront prendre leur revanche. Ils ne savent pas encore s’ils pourront le faire avec Noah Rod. Touché au genou dès la 17e minute lundi à Zoug, l’attaquant genevois a subi la vilaine charge de Johan Morant. Une décision sera prise ce mercredi matin. Une manière de rappeler que ces rencontres qui se suivent contre le même adversaire créent des tensions. «Et il faudra justement gérer les émotions, avertit Louis Matte. Les équipes se connaissent bien, mais il y a effectivement des petites tensions qui surgissent entre les joueurs. Avec le nouveau règlement, qui ne laisse rien passer, il faut savoir garder la tête froide.»

Sur le plan tactique, rejouer contre une même équipe suppose aussi des options à prendre pour surprendre l’adversaire. «Nous avons l’habitude de nous observer, explique Matte. Parfois, nous pouvons même nous copier mutuellement. Mais il y a évidemment une stratégie qui est mise en place au début de la partie. Il faut s’y tenir. Reste qu’il faut aussi savoir opérer des changements durant la rencontre. Ce sont ces ajustements qui peuvent faire la différence.» Face à ce Zoug compact, qui recule à quatre, il y a des possibilités de tirs extérieurs.

Améliorer l’efficacité

«A nous de prévoir d’autres choses également», prévient Louis Matte. A Genève-Servette, surtout, de s’améliorer à la finition, notamment lors des situations spéciales. C’est le leitmotiv de la saison pour des Aigles toujours empruntés lors des power-play, où l’efficacité fait défaut. Il faudra bien plus de précision dans les mouvements et devant la cage pour tromper l’excellent Tobias Stephan, que les Genevois connaissent si bien.

Les Grenat travaillent ces systèmes et ces situations spéciales d’arrache-pied, conscients de leurs problèmes. Conscients également des opportunités qui se multiplient. Avant le retour de la tolérance zéro, ces moments de jeu en supériorité numérique étaient moins nombreux. «Avec l’application stricte du règlement, le pourcentage est en nette hausse, assure Matte. De plus, les situations de cinq contre trois sont plus nombreuses. Il faut donc en profiter.»

Avec un match de Coupe pour reprendre confiance? Pourquoi pas. «Nous, ce que nous aimerions, c’est des victoires à trois points en championnat, lance Matte. Mais la Coupe représente une opportunité intéressante. C’est un bonus dans la saison. Et comme on dit: l’appétit vient en mangeant.»

La table est dressée. Aux Aigles de s’inventer un festin.