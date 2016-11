Clavicule cassée pour Kevin Romy et coup dur pour Ge/Servette

Gros coup dur pour Ge/Servette et Kevin Romy. Sorti sur blessure mardi soir en quart de finale de la Coupe de Suisse face à Davos, l’attaquant neuchâtelois a été transporté en ambulance à l’hôpital dans la foulée.

Le verdict que craignaient Chris McSorley et tout le staff du GSHC s’est confirmé ce mercredi en fin de matinée: le No 88 des Grenat a la clavicule cassée et sera absent de la glace au minimum pour les deux prochains mois. (TDG)