Christophe Bays profite de la Coupe pour se mettre en vitrine

Christophe Bays est un garçon humble et un travailleur de l’ombre hors pair, acharné et passionné. A seulement 25 ans, la doublure de Robert Mayer dans la cage de Ge/Servette revient de très loin. Blessé aux hanches au mois de janvier 2015 contre Fribourg-Gottéron, le portier No 2 des Aigles a longtemps cru ne plus jamais pouvoir évoluer avec le chandail grenat sur les épaules, qu’il porte avec fierté.

«Il y a eu des moments de doute, confesse celui qui a le… No 1 dans le dos. Le plus dur, ce n’était pas le mois passé à l’hôpital après l’opération mais de ne simplement plus pouvoir griffer la glace et d’assister impuissant aux matches des copains depuis les tribunes. Je me suis même dit que le hockey, c’était fini pour moi le jour où j’aurais dû effectuer mon retour avec Ajoie, en LNB, et que j’ai été incapable de tenir ma place. Heureusement, j’ai eu le soutien du club, notamment de Jimmy (ndlr: le chef matériel), de ma famille et de ma copine, Elodie.»

«Dans un grand club»

Aujourd’hui, occuper le poste de suppléant suffit au bonheur du jeune homme, tout simplement heureux de pouvoir continuer à vivre de sa passion: «Etre dans un grand club comme Ge/Servette, même en tant que deuxième gardien, c’est un honneur, témoigne avec humilité celui que tout le monde surnomme avec affection «Bobby». Je peux aussi dire merci à Chris McSorley, qui a cru en moi. D’ailleurs, le coach avait prolongé mon contrat alors que j’étais en pleine rééducation. C’était un joli témoignage de confiance.»

«Bobby» l’extraterrestre

Christophe Bays sera aligné ce soir par l’Ontarien en quart de finale de la Coupe de Suisse face à Davos. Le boss ne cache d’ailleurs pas toute l’affection qu’il porte à son protégé: «Bobby» est un extraterrestre. Il a un courage hors norme. Je ne connais personne d’autre avec une telle volonté. Etre de retour dans l’élite après avoir traversé un tel enfer, ça demande beaucoup d’acharnement. Il est extraordinaire et aimé de tous au sein du club.»

Reste que Christophe Bays n’aura pas la tâche facile ce soir face à Davos, qui reste sur deux défaites d’affilée en LNA face aux Aigles. Des Grenat qui ont pris un sérieux coup au moral au sortir d’une semaine noire, marquée par trois défaites. Toujours positif, «Bobby» tient à relativiser: «Ce sont des choses qui peuvent arriver. C’est une mauvaise passe, certes, mais il n’y a pas non plus mort d’homme. C’est effectivement un peu plus compliqué en ce moment, mais nous allons tout faire pour réagir contre les Grisons et passer en demi-finales.»

Face à la troupe d’Arno Del Curto, Christophe Bays sait que le vent peut tourner en faveur des Aigles. Des joueurs grenat à qui il n’a manqué que «quelques petits détails» la semaine passée pour empocher des points.

