C'est parti pour les Aigles

Hockey sur glace - Play-off, 1/4 de finale, J-2 Zoug-Genève sera aussi un duel entre l’ancien gardien des Aigles et son successeur. Analyse des forces en présence. Plus...

Hockey sur glace Pour l'ancien coach de FR Gottéron, les Aigles devraient éliminer Zoug en six rencontres. Pour Gianluca Mona, la série devrait être plus serrée... Plus...

Hockey sur glace La saison a livré son verdict. Genève (6e) affrontera dès samedi le club de Suisse centrale (3e) en quart de finale (best of 7). Un duel bien plus équilibré sur la glace que sur le papier. Plus...