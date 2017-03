Avec zéro but encaissé, la Suisse a fait le match qu'il fallait défensivement, contre une équipe de Lettonie sans génie mais qui aura été menaçante jusqu'à la 93e minute. Mais le portier Yann Sommer et son arrière-garde ont tenu la baraque jusqu'au bout. Le gardien de Borussia Mönchengladbach a tenu à remercier le public du Stade de Geneve. "On a eu une belle préparation, toute la semaine, que ce soit ici ou à Lausanne, a lâché Sommer, heureux de ces trois nouveaux points, dans notre vidéo. Tout le monde a été sympa, il y avait une belle ambiance..." Prochaine rencontre des Helvetes: en juin aux Îles Féroés.

(TDG)