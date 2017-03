Wenger est dans la tempête. Neuf hommes pour le remplacer

Ce n’est pas parce qu’il porte régulièrement sa doudoune siglée Arsenal qu’Arsène Wenger est habillé pour la fin de l’hiver. Les médias et les consultants britanniques s’en sont chargés pour lui. Depuis plusieurs semaines maintenant, le manager des «Gunners» est la cible de toutes les critiques. Celles-ci sont sans doute légitimes, sachant que son club n’avance plus depuis déjà un certain temps. Même s’il est un coach «historique» à Londres, où il a passé plus de vingt ans, l’Alsacien ne peut plus se reposer sur ses états de service passés. Tout semble indiquer que la porte de sortie l’attend au terme de la présente saison. A moins que son équipe ne renverse la vapeur ce soir en Ligue des champions contre le Bayern Munich?

Après le 5-1 encaissé à l’aller, personne ne croit l’exploit possible pour Alexis Sanchez et Cie. Arsenal doit donc préparer l’avenir. Et sans Wenger, à en croire l’entourage du club. Pour faciliter la vie des dirigeants londoniens, la Tribune de Genève a sorti neuf noms – par ordre alphabétique – susceptibles de prendre la place de l’ancien coach de l’AS Monaco.

Max Allegri

Londres n’a pas peur des techniciens étrangers. Encore moins des italiens, nombreux à avoir exercé – ou à exercer encore, comme Antonio Conte qui mène le bal avec Chelsea – dans la City. Max Allegri pourrait bien être le prochain sur la liste. A la veille de ses 50 ans, l’actuel entraîneur de la Juventus fait figure de principal favori à la succession d’Arsène Wenger. Les rumeurs disent même qu’un contrat serait déjà signé entre le Transalpin et les «Gunners». Il faut dire que l’intéressé n’a jamais caché son envie d’aller voir comment est-ce que l’on travaille de l’autre côté de la Manche. Champion d’Italie avec l’AC Milan en 2011, puis par deux fois avec la Juve (2015 et 2016), Allegri a la cote. Et sa présence en finale de la Ligue des champions 2015 ne devrait pas manquer de faire rêver des fans d’Arsenal trop longtemps privés de lustre européen.

Dennis Bergkamp

Sa carrière de technicien n’en est qu’à ses premiers balbutiements – il s’est occupé des jeunes de l’Ajax Amsterdam - et il n’est même pas sûr que le Néerlandais persiste dans cette voie, mais si tel était le cas, il trouverait un siège qu’il connaît bien à Arsenal. N’a-t-il pas fait les beaux jours des «Gunners» durant plus de dix ans entre 1995 et 2006? Sa statue ne trône-t-elle pas à l’entrée de l’antre du club? Deux bémols toutefois: primo, il n’est pas dit qu’il brille autant comme manager que comme joueur. Deuzio, sa phobie de l’avion pourrait le priver des déplacements européens de son club.

Didier Deschamps

Certes, son contrat avec l’équipe de France est loin d’être arrivé à terme, mais le sélectionneur des «Bleus» ne ferait pas forcément tache en Angleterre. Même s’il a porté le maillot de Chelsea, il n’apparaît pas comme un joueur haï par les fans des «Gunners». Surtout, il serait intéressant de l’entendre livrer ses discours «tech-que-niques» et «tac-que-tiques» dans la langue de Shakespeare. A Arsenal, «DD» retrouverait qui plus est Laurent Koscielny («Koschielny»), qu’il a imposé en patron de la défense française.

Luis Enrique

A une époque, d’aucuns avaient rêvé de voir Arsène Wenger poser ses valises à Barcelone. Et si l’inverse arrivait? Comprenez par là qu’un futur ex-technicien catalan prenne la place londonienne de l’Alsacien? Après avoir annoncé son départ du Barça pour la fin de saison, Luis Enrique pourrait être l’homme tout indiqué. Mais usé qu'il est par son mandat au Camp Nou, l’ancien international espagnol pourrait-il vraiment se laisser tenter par la piste anglaise?

Lucien Favre

Après avoir conquis la Suisse, l’Allemagne et la France, Lucien Favre pourrait partir à l’assaut de la couronne, histoire de montrer à tout un chacun que ses méthodes peuvent également se traduire en anglais. Même si les dirigeants britanniques n’ont sans doute aucune idée de qui est Lulu, on ne désespère pas de voir le Vaudois accéder une fois à un poste d’envergure. Et si ce n’est pas au Barça, autant qu’il vienne faire souffler un vent nouveau sur Londres. Après tout, «We love you, «Liouliou», we love you», pourrait faire un bel hymne.

Thierry Henry

Titi Henry a une certaine idée de lui-même et pas mal d’ambition. Déçu que personne ne lui ait proposé un poste en vue ces derniers mois, l’ancien attaquant de l’équipe de France, très grand connaisseur de football, est devenu… adjoint du sélectionneur belge Roberto Martinez. Un travail qui lui permet de rester dans le monde du ballon rond, mais aussi de se libérer aisément si une offre intéressante lui tombait entre les mains. Eternellement étiqueté «Gunner» pour avoir fait vibrer les fans durant près de dix ans, lui aussi détenteur d’une statue à l’entrée Emirates Stadium, Henry bondirait sur le siège de manager d’Arsenal. Ce d’autant plus que ses relations avec Arsène Wenger, qu'il a rarement épargné lorsqu'il était consultant, se sont passablement rafraîchies dernièrement.

Leonardo Jardim

Il réalise des choses exceptionnelles avec l’AS Monaco. Le football offensif prodigué par le club de la Principauté réjouit autant la France que l’Europe. Le transposer à Londres serait du plus bel effet. Arsenal doit penser au technicien portugais. La dernière fois que le club anglais recherchait un coach, il était allé le chercher à… Monaco. Raccourci facile certes, mais tentant.

Patrick Vieira

Lui aussi a marqué le club de son empreinte. Lui aussi veut réaliser une grande carrière de technicien. Personnage intelligent, Patrick Vieira a tout pour plaire. Surtout, il a jusqu’à présent effectué un parcours intéressant comme entraîneur. D’abord avec les jeunes de Manchester City, puis à la tête du New York FC, en Major League Soccer. Tiens, et si c’était lui, le prochain manager à doudoune?

Arsène Wenger

Parce qu'à chaque fois qu'on le croyait parti pour s'en aller, il est finalement parti pour rester, avec un nouveau contrat à la clé... (TDG)