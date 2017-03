Véritable machine à gagner, Servette prépare déjà l’avenir

Une promenade de santé. Sans doute ce Wil en sursis, menacé de faillite, méritait cette méfiance des premiers instants: une bête aux abois est toujours dangereuse. Mais jamais Servette n’a montré le moindre signe d’inquiétude et, quand l’inévitable Nsame a ouvert le score à la 12e minute déjà, une forme de certitude s’est installée. Qui a porté les Grenat vers une sixième victoire consécutive en 2017. La perfection comptable pour Meho Kodro et les siens.

Avec un FC Zurich qui s’est égaré en Challenge League cette saison et qui retrouvera l’élite ce printemps à moins d’un improbable effondrement, Servette prépare donc le futur. L’ambition affichée est logique: pour un club qui possède la meilleure académie du pays, avec Bâle, il faut une première équipe en Super League, seul horizon pour garder les meilleurs jeunes.

On peut ainsi imaginer sans peine qu’un Zakaria, un Bua, un Kutesa, voire un Guillemenot auraient aisément envisagé un avenir grenat avec un Servette installé dans l’élite. C’est pour cette mission que Meho Kodro est là.

Le technicien de Mostar est à l’origine de l’euphorie actuelle. Il a repositionné le groupe en 4-2-3-1. Il a insisté avec méticulosité sur les transitions et le jeu dans les intervalles. Il prépare tactiquement les siens. C’est tout ce travail qui doit constituer un socle pour la saison prochaine, quand Servette visera pour de bon la première place et donc la promotion qui va avec.

Nsame phénoménal

Meho Kodro a aussi de la chance. Il peut s’appuyer sur un Jean-Pierre Nsame qui est tout simplement phénoménal: 20 matches, 19 buts! Décalé par Vitkieviez, Sauthier a pu lui adresser un centre parfait que le Franco-Camerounais convertissait d’une tête décroisée. Avec encore le 2-0 de Delley, servi par Vitkieviez, Servette a passé un après-midi sans la moindre frayeur, si ce n’est une tentative de lob de Vonlanthen (dégagement raté de Frick).

Préparer l’avenir, c’est aussi faire des choix. Il faudrait être fou pour remettre ceux de Kodro en question: un entraîneur qui gagne a toujours raison et cela fait six fois de suite que c’est le cas. En revanche, on peut s’autoriser une interrogation. Elle concerne l’axe, au milieu. Il y a désormais le Colombien Fabry en sentinelle devant la défense, c’est un joueur que Kodro connaît et a voulu. Et puis il y a Cespedes, un peu plus haut. Leur travail défensif est exemplaire. Mieux: Fabry est même à l’origine du 1-0 contre Wil avec une ouverture sur Vitkieviez. Mais il y a comme un petit manque de percussion malgré tout.

De plus, quand Berisha est sorti, c’est Hasanovic qui a été placé en soutien de Nsame, sans trouver ses marques si haut, pour la deuxième fois déjà. Maouche, si créatif, a eu sa chance dix minutes mais sur un côté, loin de l’axe où il a été brillant. Doumbia est l’autre oublié, qui ne joue que des fins de match, alors qu’avec la confiance d’un entraîneur, l’Ivoirien est assurément un élément de premier plan.

Kodro: des choix payants

On sait que Yassin Maouche a un contrat qui se termine en juin et qu’il n’a pas signé de prolongation malgré des discussions en cours avec les dirigeants grenat. On sait que l’avenir de Doumbia est également incertain. Servette a une option pour prolonger son contrat d’une saison. Mais le club le désire-t-il et le joueur souhaite-t-il rester, lui qui avait déjà été contraint de faire le poing dans la poche quand Sion le voulait, il y a un an?

Ces questions sont-elles en rapport avec les choix de Kodro, ce qui pourrait d’ailleurs être parfaitement compréhensible? L’entraîneur répond. «Sincèrement, cela ne m’influence pas du tout, assure-t-il. L’état du contrat des joueurs ne fait pas partie de mes préoccupations. Il y a une concurrence qui est bonne pour l’équipe. Je suis très satisfait de Cespedes, très intelligent, et de Fabry aussi. Mais Maouche et Doumbia pourront bien sûr être à nouveau titulaires dans le futur. La porte n’est jamais fermée, que le joueur joue d’entrée ou soit remplaçant. Je n’opère mes choix que pour le bien de l’équipe.»

Maouche et Doumbia rongent leur frein

Yassin Maouche et Ousmane Doumbia sont désormais des remplaçants. De luxe? C’est toute la question. A 19 ans, le premier a éclaté cette saison, avant de se retrouver sur le banc. Comment le vit-il? «Ne pas jouer, pour le compétiteur que je suis, c’est toujours compliqué, soupire-t-il. Mais j’ai une force de caractère, je ne baisse pas les bras, je donne tout à l’entraînement pour changer la donne.» Il a aussi sollicité Kodro pour parler de sa situation. «Nous avons parlé, il m’a donné des explications claires. J’accepte ses choix et je suis loin d’être abattu.»

Et Ousmane Doumbia? Si ce solide milieu de terrain, puissant, était courtisé par Sion avec la plus grande insistance, c’est qu’il a de grandes qualités. Il en a déjà fait la démonstration à plusieurs reprises. Pourtant, il chauffe actuellement le banc grenat. «La situation n’est pas simple à vivre, admet-il. Je respecte le choix de l’entraîneur et je me comporte en professionnel.»

Et pour son avenir: en grenat, ou souhaite-t-il partir? Doumbia prend son temps. «Concernant mon contrat, Servette a le dernier mot avec cette option de prolongation, explique-t-il. Une discussion est prévue plus tard dans la saison avec les dirigeants. Mais si cela continue comme ça pour moi, sur le banc, il faudra bien trouver une solution entre le club et moi. Je dois faire avec, mais oui, ne pas jouer, cela me pèse.» Il est vrai qu’il n’a rien à envier à Fabry ou à Hasanovic, qui lui sont préférés. Et qu’il a, contrairement à Maouche, un contrat qui pourrait encore être prolongé d’une saison.

Tout cela fait aussi partie du jeu de la concurrence interne. Et pour l’instant, Meho Kodro n’a pas de souci à se faire. Avec Maouche et Doumbia, il a surtout deux professionnels qui ont envie de jouer. Et jusqu’à preuve du contraire, les choix de l’entraîneur sont payants. D.V. (TDG)