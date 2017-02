Une tourte qui ne passe pas

Le public a découvert le gaillard au mois de janvier, lorsque son club, Sutton United, avait sorti Leeds de la Coupe d’Angleterre. Bien sûr, en tant que gardien remplaçant, Wayne Shaw n’y était pas pour grand-chose, mais ses rondeurs (plus de 120 kilos) et ses 46 ans avaient suffi à le mettre sous le feu des projecteurs. Malin, le portier a, ensuite, su jouer de son image pour voir gonfler sa notoriété. Mais un peu trop, puisque la Fédération anglaise de football et la Commission des paris ont ouvert deux enquêtes à son encontre à la suite du 5e tour de la «Cup» disputé lundi entre Sutton et Arsenal. Avant même le résultat de celles-ci, Shaw a quitté son club.

Mais quel a été son tort? Avoir mangé – certes sagement assis sur le banc – une tourte («pie») dans les derniers instants du match. Non, personne ne s’est inquiété du contenu du repas, mais bien de ce qui se cachait derrière. Il se trouve en effet que la société SunBets avait ouvert le pari que l’intéressé s’offrirait une telle dégustation! «L’intégrité du sport n’est pas une blague», a rappelé, de manière élémentaire, Richard Watson, directeur des enquêtes de la Commission des paris.

Il s’agit de déterminer s’il y a eu infraction du règlement, qui interdit aux acteurs d’un match d’instruire, autoriser, provoquer ou permettre d’influencer le résultat ou l’évolution d’une compétition.

Ce qui semble être le cas, Shaw ayant admis que quelques-uns de ses amis avaient parié sur le fait qu’il serait surpris en train de manger une tourte: «Je me suis dit que j’allais leur faire une blague et je l’ai fait…»

C’était donc celle de trop. Qui confirme que cette histoire de tourte mérite quelques claques.

