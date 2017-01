Une promesse de campagne qui s’est transformée en révolution

Commentaire

Avec un Mondial en surpoids, la santé du jeu est menacée

Dans un monde globalisé, le business du football n’a pas de frontières. Forte de ce principe d’expansion, la FIFA sonne la charge, en quête de nouveaux et gigantesques marchés. Toute autre considération – surtout si elle renvoie au jeu lui-même – n’a plus lieu d’être!



Dans la nouvelle configuration du tournoi planétaire, l’Europe sort affaiblie. Jusque-là, avec 13 équipes sur 32, elle représentait 40% des participants. Désormais, avec 16 – la répartition des places supplémentaires n’est pas encore officielle – sur 48, elle passe à 33%. Place aux pays émergents, comme la Chine ou l’Inde, par exemple.



Et le football dans tout ça? Ceux qui prétendent que le dernier Euro (24 équipes au lieu de 16) a débouché sur un spectacle passionnant sont soit des menteurs soit des inconscients. Alors, un Mondial à 48, vous imaginez…



Gavé de football tout au long de l’année, au stade ou via une multitude de chaînes TV, le public est-il vraiment prêt à en reprendre pour 80 matches? Soyons sérieux! C’est bien la qualité voire l’excellence, non la quantité, qui devrait rester le facteur prépondérant. On le voit d’ailleurs très bien avec la Ligue des champions. En gonflant, cette compétition phare a atteint aujourd’hui ses limites. L’écart s’est creusé. Et la véritable explication ne débute vraiment qu’au printemps, avec les huitièmes de finale, rendez-vous des cadors du continent.



L’urgence serait donc d’offrir aux équipes nationales des conditions qui permettent de proposer en juin des joueurs qui ne soient pas à bout de souffle. Au lieu de cela, tout le monde est invité au banquet et peu importe la saveur du menu. Avec un Mondial en surpoids, c’est bel et bien la santé du jeu qui est menacée.