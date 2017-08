Un derby prometteur pour débuter la saison

Un derby genevois prometteur lancera vendredi la saison de première ligue. En match avancé, le Lancy FC recevra Etoile Carouge à 20 h à Marignac. Cette confrontation ne manquera pas de piment. Jean-Michel Aeby, de retour au bercail carougeois, affrontera en effet les Lancéens, qu’il a menés aux finales la saison dernière.

Codéas aux manettes

Parole d’abord à Bruno Codéas, le nouveau mentor de l’équipe hôte: «Je crois que nous avons réalisé de bons transferts durant l’intersaison. L’essentiel du contingent est resté. Et nous avons enregistré neuf arrivées, de véritables renforts pour notre effectif. Parmi elles deux gardiens, Dumont, un espoir du Servette, et Dénervaud, qui a été formé à l’Olympique Lyonnais. D’autres joueurs de champ (N’Daye, Nsilu, Torres, Correia, Kaya, Ribeiro et Infante) nous ont aussi rejoints.» Voilà qui autorise certaines ambitions: «L’objectif c’est de faire aussi bien que la saison dernière. A savoir d’atteindre les finales. L’important, c’est de réaliser un amalgame compétitif. Je m’y emploie et la mise en place de notre jeu se concrétise peu à peu.»

Et le derby? «Beaucoup de monde l’attend. Notamment en en raison de ces circonstances particulières. Pour moi, ce sera un match comme un autre…»

En face, Jean-Michel Aeby et Piero Costantino, le manager général d’Etoile Carouge, ont beaucoup travaillé pour former un groupe stellien performant. «Nous partageons la même philosophie du football, souligne Aeby. Heureusement car nous avons dû œuvrer avec célérité pour former un groupe qui soit le plus équilibré possible. Nous l’avons remodelé, notamment parce que trop de joueurs étrangers figuraient dans l’effectif. Nous avons ramené leur nombre à six.»

Treize arrivées à Carouge

Au total, Etoile Carouge a enregistré treize arrivées, parmi lesquelles on relève notamment les gardiens Guedes et Liviero, le retour de Beuchat et l’engagement des prometteurs Kursner, Ruben Fernandez, Kari et Oyono-Eto. «L’équipe en construction a déjà démontré une réelle progression, assure Jean-Michel Aeby. Mais il faut évidemment poursuivre le travail. Ce derby, je vais l’aborder sans états d’âme. Mais je sens de l’envie dans le groupe. L’important, c’est de retrouver l’esprit carougeois et son amour du jeu. Et… de glaner des points.»

Rappelons encore que ce championnat de 1re ligue comptera une formation genevoise supplémentaire: le FC Meyrin, qui recevra Guin samedi à 18 h.

Première ligue, 1re journée Vendredi: 20 h Lancy-Carouge Samedi: 18 h Meyrin-Guin

