Un PSG royal s'impose à Marseille

La 27e journée du Championnat de France aura souri au PSG, qui s'est très largement imposé devant Marseille, 5 à 1. Les Parisiens sont deuxièmes du classement à 3 points de Monaco.

Devant 65'252 spectateurs - nouveau record du Stade Vélodrome - les Marseillais ont payé très cher leur manque de rigueur défensive. Is ont été complètement étouffés par le milieu du PSG Verratti - Rabiot - Matuidi.

Superbe triangulation

Dès la 6e minute, les Parisiens ont réussi une superbe triangulation partie d'un coup franc de Verratti suivie d'une tête de Thiago Silva pour Marquinhos. A la 16e minute, c'est une déviation à l'aveugle de Pastore qui a placé Cavani en position de marquer. L'Uruguayen n'a pas manqué l'occasion d'inscrire son 26e but de la saison.

A chaque fois, la défense marseillaise était mise hors de position. Il en allait de même à la 50e quand Lucas marquait le 3-0 sur un nouvel exploit de Pastore. Le calvaire des Olympiens s'est poursuivi en seconde période avec des buts de Draxler et Matuidi. Fanni a pu sauver l'honneur de l'OM, qui a encaissé son plus large revers sur sa pelouse depuis 1953 et un 0-4 contre Nîmes. (si/nxp)