Tiens, que sont devenues les vedettes de l’Euro 2016?

La nouvelle est tombée ce matin, implacable. Neuf mois après l’Euro 2016, on apprend que l’Islande a eu droit à un «baby-boom». D’aucuns y voient là le résultat d’une excitation s’étant largement propagée dans les foyers locaux suite aux exploits de la bande alors dirigée par Lars Lägerbäck. Sans doute l’élimination des Anglais en quarts de finale a-t-elle provoqué quelques nuits de folie, tout là-haut. Ce qui ne fut à l’inverse pas le cas outre-Manche avec cette sortie de route prématurée de la «Three Lions» intervenue quelques heures seulement après la claque du Brexit…

Si l’on peut donc constater que, neuf mois après l’Euro, l’Islande s’est agrandie grâce à ses footballeurs, que sont devenus les autres personnages marquants du Championnat d’Europe? Alors que se disputent ce soir plusieurs matches amicaux aux quatre coins du continent, nous avons retenu six joueurs, par ordre alphabétique, pour faire le point sur ce qu’ils sont devenus.

Eder (Portugal)

Il restera à jamais le héros d’un soir d’été. Peu importe ce qui s’est passé avant et peu importe ce qui se passe désormais pour lui, en eau trouble à Lille. Au mois de juillet dernier, Eder a frappé une fois au but de Hugo Lloris et cela a suffi pour crucifier la France et faire grimper le Portugal au sommet de l’Europe. Entré à la 79e minute alors qu’il n’avait quasiment vu l’Euro que depuis le banc jusque-là, l’attaquant originaire de Guinée-Bissau a trouvé la faille à la 109e pour devenir un Dieu vivant du côté de Lisbonne. Neuf mois plus tard, l’euphorie d’un soir d’été et des quelques jours qui ont suivi ont pourtant balayé les sourires. Revenu à son (difficile) quotidien lillois, le Lusitanien est régulièrement pris à partie par le public français. C’est ridicule, pour ne pas dire honteux, on vous l’accorde, mais telle est son actualité depuis que la L1 a repris ses droits, en… août. «C’est fatigant, chiant même, a-t-il récemment concédé dans la presse de l’Hexagone. Je dois essayer de ne pas écouter les gens qui ne comprennent rien au foot.» Hélas pour lui, ils sont nombreux, en France.

Olivier Giroud (France)

Lui aussi a eu droit à son concert de sifflets sur les pelouses de France. Mais c’était à la veille de l’Euro, lorsqu’une partie du public tricolore le désignait responsable de la non-sélection de Karim Benzema, l’homme à la sextape (qui n’a pourtant pas bossé avec les Islandais l’été dernier). Olivier Giroud a su s’en remettre. Preuve, si besoin était, que derrière la belle gueule, l’attaquant d’Arsenal a une grosse force de caractère, aussi. A l’Euro, c’est lui qui ouvrit les hostilités dans le match initial face à la Roumanie. C’est encore lui qui donna le premier coup sur la tête de l’Islande, en quarts. Aujourd’hui, les doutes quant à son utilité en «Bleu» reviennent à chaque rassemblement, mais souvent, l’ex-Montpelliérain les balaie en faisant trembler les filets. Tel que cela a encore été le cas le week-end dernier contre le Luxembourg. En club, en revanche, les choses tournent moins rond. Arsène Wenger l’a relégué sur le banc et le club ne gagne plus. Très croyant, Giroud a confié samedi au Magazine L’Equipe qu’il prie parfois le petit Jésus pour que sa situation change.

Antoine Griezmann (France)

Meilleur buteur de l’Euro, devenu la coqueluche de la France entière, le blondinet a, depuis, poursuivi sur sa lancée. Bien que l’Atlético de Madrid, son club, soit un peu moins en verve, lui fracasse tout. Avec les «Colchoneros» comme avec les «Bleus», chez lesquels il est aussi indiscutable qu’indiscuté. Sa réussite est telle que plusieurs clubs sont sur les rangs pour s’offrir ses services l’été prochain. Les noms de Chelsea et surtout de Manchester United reviennent avec insistance. D’aucuns font même fi des rivalités et l’imaginent même au Real Madrid. Musique d’avenir. Au présent, «Grizou» confirme qu’il est, de toutes les vedettes de l’Euro, celle qu’il a le mieux digéré l’événement.

Alvaro Morata (Espagne)

Titulaire au cours de l’Euro, durant lequel il «planta» à trois reprises, l’attaquant du Real Madrid a reculé d’un cran depuis l’été dernier. Après deux très belles saisons passées en prêt à la Juventus, l’Ibère paie son retour dans son club formateur, où Zinédine Zidane ne lui voue pas une immense confiance. En sélection, Julen Lopetegui ne le considère pas davantage comme un premier choix. Tout juste Morata doit-il se contenter d’évoluer dans l’ombre de Diego Costa. Sa titularisation annoncée ce mardi soir contre la France, une terre qui visiblement lui convient, fera-t-elle basculer le cours des choses?

Aaron Ramsey (Pays de Galles)

Plus encore que son leader Gareth Bale, Aaron Ramsey avait marqué les esprits en portant le Pays de Galles jusqu'à une improbable demi-finale en juillet dernier. Auteur de quatre passes décisives – meilleur total de la compétition avec Eden Hazard – le joueur d’Arsenal semblait en avoir fini avec les blessures et donnait l’impression de pouvoir enfin donner sa pleine mesure. Hélas, les pépins physiques l’ont rattrapé dès le début de la saison. Le mollet en berne, le Gallois s’est retrouvé éloigné des pelouses. Son retour à l’entraînement n’est intervenu que récemment. S’il se dit déterminé de revenir au plus haut niveau, il devra toutefois ronger son frein.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Il avait quitté la France en larmes. Mais après celles de détresse ayant suivi sa sortie prématurée du terrain en finale pour cause de blessure, Cristiano Ronaldo avaient lâché des larmes de joie. Le Portugal, «son» Portugal, avait enfin conquis un titre majeur. Résonnait dans ce trophée comme l’aboutissement de la carrière de l’enfant de Madère. Neuf mois plus tard, ce dernier effectue peut-être moins d’abdos que ne le prétendait la légende, mais son appétit est intact. Sauf que son genou ronronne et que le poids des ans – 32 désormais pour lui – commence à se faire ressentir. La preuve: il réalise pour l’heure sa moins bonne saison madrilène, sur le plan «statistiques» en tout cas. Ce qui ne devrait toutefois pas l’empêcher d’être l’un des deux principaux candidats pour le «Ballon d’or» à la fin de l’année.

(TDG)