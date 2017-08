Sion sorti par un petit club de Lituanie: inqualifiable!

Cela ne devait être qu’une formalité, un tour de chauffe. A la Praille, Sion a vécu un terrible camouflet. En dessous de tout il y a une semaine en Lituanie, le FC Sion, qui aurait voulu scruter les étoiles de l’Europe, est tombé de très haut. Il n’y a pas besoin de monter le Cervin pour tomber si bas. Cette modeste formation de FK Suduva, au budget de 700 000 francs (30 fois inférieur à son adversaire suisse), était pourtant promise à l’échafaud…

En Valais, on rêvait d’une nouvelle remontada, d’un retour du néant, d’une victoire avec quatre buts d’écart. Mais n’est pas le Barça qui veut. Pour renverser une montagne, même si ce n’était pas Paris en face, il aurait fallu la foi, du talent et un autre état d’esprit. Comme ce fut déjà le cas en finale de Coupe sur cette même pelouse de la Praille face à Bâle, les Sédunois avaient le visage d’un roitelet, sans stratégie, sans lucidité, sans âme, en pleine déliquescence. Après être entrés dans l’histoire du mauvais pied, les Valaisans ont été incapables d’en ressortir.

Bien sûr que sur un malentendu, un penalty accordé à Schneuwly à la 66e, peut-être bien que ce Sion-là aurait pu conclure. Avec des si, le tir de Lüchinger (39e) n’aurait pas terminé sa course contre le poteau, Karlen (35e et 54e) n’aurait pas buté deux fois sur Kardum et Cunha (70e et 79e) aurait aussi marqué. Mais voilà, il n’y a que Konaté qui a réussi à faire trembler les filets. Mince alors!

Cette parodie de football s’est jouée devant 410 spectateurs seulement. «18 h, mercredi soir. Le sort s’acharne sur la Praille éternellement vide!» Si la petite grappe d’inconditionnels du FC Sion ne se sont pas gênés d’allumer leurs «amis» genevois, force est de constater qu’il n’y a pas seulement le stade qui est resté vide. Les Valaisans, obligés de déserter Tourbillon (en réfection), étaient tout autant empruntés. La rentrée d’Adryan à la pause a certes amené un peu plus de jus, mais il en fallait beaucoup plus pour que le portier Kardum s’enrhume. «Il n’y avait pas seulement qu’un bon gardien, on est tombé sur une bonne équipe qui n’était pas européenne par hasard, a osé dire Grégory Karlen. On n’a malheureusement payé le prix fort de notre match aller raté. Sur ce deuxième match, on a eu beaucoup d’occasions, avec un bel état d’esprit, on ne peut pas s’en vouloir.» Son mentor, Tramezzani, a aussi vu «de la volonté, de l’envie et de la qualité». On n’a pas vraiment le même sentiment. L’attitude de ces Valaisans, sortis par de petits lutins lituaniens, est tout simplement inqualifiable…

