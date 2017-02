Sion s'impose contre Vaduz

Fortunes diverses pour les clubs romands lors de la 20e ronde de Super League: Sion s'est imposé 4-2 contre Vaduz, alors que Lausanne-Sport a perdu 2-1 à Saint-Gall.

Peter Zeidler et les Sédunois étaient sous pression, après quatre défaites lors de leurs cinq derniers matches. Ce succès va donc leur faire du bien au moral. Mais il n'a pas été simple à aller cueillir.

Les Valaisans sont apparus crispés en première mi-temps. Ils rejoignaient les vestiaires en étant menés suite à une réussite de Costanzo, servi par une astucieuse talonnade d'Avdijaj (34e). On ne sait pas ce que l'entraîneur sédunois a dit à ses joueurs durant la pause, mais il a dû se montrer éloquent.

Sion a en effet totalement retourné la situation. Akolo (58e/60e) et Bia (70e/78e) ont chacun signé un doublé. Et même l'égalisation à 2-2 d'Avdijaj (65e) n'a pas fait douter les Valaisans puisque Bia leur redonnait l'avantage cinq minutes plus tard.

Sion a donc gagné le match qu'il fallait pour se relancer dans cette deuxième partie de championnat. Par contre, Vaduz reste dernier, avec deux points de retard sur Thoune et Lausanne-Sport.

Raté pour Lausanne

Les Vaudois de Fabio Celestini sont revenus les mains vides de leur déplacement à Saint-Gall. Les Brodeurs ont généralement dominé les débats et leur succès n'est pas immérité.

Haggui, laissé libre de tout marquage, a ouvert le score de la tête sur corner (53e). Les visiteurs répliquaient trois minutes plus tard sur un coup franc de Kololli sur lequel Lopar ne faisait pas très bonne figure. Saint-Gall reprenait les devants sur un contre conclu par Ajeti (70e).

Deux minutes après, le LS réclamait en vain un penalty qui semblait s'imposer (main dans la surface), puis était réduit à dix après le second carton jaune brandi contre Elton Monteiro (73e). Les Vaudois n'ont plus gagné depuis dix matches.

Ce revers laisse donc les Lausannois en situation délicate, alors que Saint-Gall se donne un peu d'air avec désormais huit points d'avance sur le dernier. (ats/nxp)