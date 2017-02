Séville revient à la hauteur du Real

A la faveur de ce succès, le FC Séville rejoint le Real Madrid en tête de la Liga. Méconnaissables en première période et menés 1-0 après un coup franc direct de Durmisi (37e), les joueurs de Jorge Sampaoli ont réussi à retourner la situation au stade Benito-Villamarin grâce à deux buts sur des balles arrêtées, signés Gabriel Mercado (57e) et Iborra (77e).

Ce second but décisif semble néanmoins entaché d'un hors-jeu non signalé. C'est le cinquième derby sévillan consécutif remporté par le Séville FC, invaincu toutes compétitions confondues face à son voisin «betico» depuis 2014. Ce succès permet au Séville FC de remonter provisoirement à hauteur du Real, qui compte deux matches de moins que les Andalous et se déplace à Villarreal dimanche. (si/nxp)