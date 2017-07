Servette manque encore d’assurance pour contrôler un match tout du long

Long est le chemin qui mène à Vaduz. Depuis Genève, il faut traverser toute la Suisse pour y affronter une équipe qui figurait encore parmi l’élite la saison passée. En chemin, les Servettiens ont eu le temps de ressasser les consignes, de repenser aux erreurs commises une semaine plus tôt contre Chiasso, de se concentrer sur ce test grandeur nature qui les attendait. A les voir arriver au Rheinpark, pas de doute: ils étaient là pour relever le défi, pour faire preuve de caractère, pour démontrer que les ambitions de promotion ne se diluent pas d’emblée après un vilain nul contre de modestes Tessinois. Légitimes intentions.

Elles se sont inscrites dès les premiers instants comme des vérités sérieuses. Pas d’approximations, des interventions franches, le jeune Imeri à la hauteur dès les premiers ballons (il remplaçait Cespedes, malade), un collectif compact qui ne reculait pas. Servette a même pris confiance. Ce Vaduz qui vise lui aussi la promotion est bien pauvre dans la production du jeu, sa force demeure la rigueur, pas la créativité.

Le schéma rêvé

C’est pourtant ce solide groupe que Servette a fait trébucher à la 25e minute de jeu déjà. Une action d’école qui a sans doute fait le bonheur de Meho Kodro, parce qu’il y avait dans ce schéma de jeu-là tous les ingrédients que l’entraîneur sème depuis presque huit mois. D’abord, la récupération haute du ballon, dans le camp adverse. C’est sa sentinelle préférée, Fabry, qui s’y collait. Ensuite, le ballon ayant filé vers Vitkieviez, il y a eu cette transition rapide entre phase défensive et phase offensive: Vitkieviez a immédiatement décalé dans la profondeur un Sauthier qui avait déjà flairé le bon coup. Le capitaine caressait l’idée du centre avant d’avoir reçu le ballon: quand il est arrivé, il a brossé une balle parfaite pour Wüthrich. Tête imparable, 0-1 à Vaduz, la certitude d’avoir fait tout juste sur cette action. L’assurance de pouvoir vivre avec ce seul acquis?

Peut-être l’immense coup de tonnerre qui a secoué tout le stade en fin de période, conduisant l’arbitre à renvoyer les joueurs aux vestiaires quelques minutes, a-t-il ébranlé les Grenat? Même pas: après ces quelques minutes de pause, l’orage passé, c’est Wüthrich qui trouvait cette fois d’une subtile déviation Alphonse, qui ne pouvait tenter la frappe avant le retour de Puljic. Non, Servette allait bien au moment de rentrer vraiment au vestiaire, pour la mi-temps.

Un invraisemblable oubli

«Mais voilà. c’est un peu le même scénario que contre Chiasso», pestait un Sébastien Wüthrich bien plus inspiré que contre les Tessinois. Même scénario? Pas totalement, d’où la frustration globale. Cette fois, Servette ne s’est pas évaporé après le thé. Il a reculé un peu, oui, il y a eu une période de flottement de la 60e jusqu’au but. Mais sans les errements crasses de la semaine précédente. Il y a juste eu cette vingtaine de minutes délicates. Celles qu’il faut savoir négocier sans heurts quand on veut jouer les premiers rôles. Prenez Xamax: deux matches, deux victoires. Deux fois de «petites» performances, avec des hauts et des bas. Mais avec des buts durant les hauts et un seul encaissé durant les bas. La différence est là.

A Vaduz, c’est un invraisemblable oubli qui a offert l’égalisation aux Liechtensteinois. C’est sur un coup franc, pendant lequel Servette s’ingéniait à laisser le grand Puljic tout seul au second poteau, que les Grenat ont craqué. Deux matches, deux points, c’est très loin d’un rythme de promu. Servette le sait. On veut bien croire que d’ici à un mois, les Grenat présenteront un visage plus homogène et sans doute plus abouti sur la durée d’un match. En attendant, il va falloir gommer ces parts d’ombre qui grignotent encore le potentiel général.

(TDG)