Servette FC et FC Vaduz font match nul 1-1

Dans l'ensemble l'équipe de Khodro n'a pas démérité et le match avait pourtant bien commencé pour les Grenat. A la première mi-temps, Sébastien Wüthrich arme une superbe tête et ouvre la marque, 1-0.

Dès la seconde mi-temps Servette connaît quelques moments de flottement, dont Vaduz FC a su profiter. A la 79ème minute, il a fallu une balle arrêtée, un coup-franc et la tête de Puljic - seul au deuxième poteau - pour que FC Vaduz égalise.

Ce scénario est d'autant plus frustrant que les Grenat connaissaient le point fort de leur adversaire et en étaient averti. Or, le grand Tomislav Puljic a été totalement oublié, se retrouvant seul au deuxième poteau, le champ libre pour marquer de la tête et égaliser à (1-1). Terrible oubli de la défense servettienne...

Servette a manifestement été plus solide que FC Vaduz et aurait pu gagner ce match. Deux matchs, deux points n'est pas le rythme que doit tenir l'équipe pour espérer monter en deuxième ligue.

Revivez le match sur www.servettefc.ch

(Développement suit) (TDG)