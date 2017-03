Saison terminée pour Breel Embolo

Breel Embolo ne jouera plus cette saison. Markus Weinzierl, son entraîneur à Schalke 04, a douché les derniers espoirs quant à un éventuel retour de l'international suisse ce printemps.

Fracture de la cheville

«Je ne compte plus sur Breel cette saison», lâche Markus Weinzierl. En octobre dernier, le Bâlois avait été victime d'une fracture de la cheville gauche à Augsbourg.

#Weinzierl: With #Embolo we have to slow things down a little with his recovery training. pic.twitter.com/jP90j2Tv1B