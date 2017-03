Précieux succès pour le Real Madrid

Le Real Madrid est assuré de conserver sa place de leader après sa victoire sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (2-1), samedi grâce notamment à un but de Karim Benzema, son 8e personnel contre le club basque, lors de la 28e journée du Championnat d'Espagne. Avec 65 points, les Madrilènes comptent 5 unités d'avance sur Barcelone, opposé à Valence dimanche (19h45 GMT).

Tout va pour le mieux pour les hommes de Zinédine Zidane, qui comptent en plus un match en retard à disputer contre le Celta Vigo (12e) à une date encore à déterminer. Benzema en a profité pour faire trembler les filets face à sa victime favorite, d'une reprise sur un centre de Cristiano Ronaldo (25).

Le Français avait déjà marqué au match aller (2-1) et même un doublé la saison dernière à San Mamés (2-1). Il confirme donc sa bonne forme du moment malgré son absence de la liste des 24 Bleus convoqués jeudi par Didier Deschamps pour affronter le Luxembourg et l'Espagne.

La «Maison blanche» a été bien inspirée de faire le plein de points puisqu'il lui reste encore à affronter la véritable concurrence lors des dix journées à venir. Le Real recevra l'Atletico Madrid le 8 avril avant le Clasico contre le FC Barcelone deux semaines plus tard et un choc face au Séville FC, 3e, lors de l'avant-dernière journée. Trois rencontres qui décideront du titre bien plus que ce match au Pays basque.

Casemiro sauveur

Outre Benzema, les Madrilènes s'en sont remis au Brésilien Casemiro, buteur à la 68e sur un corner de Kroos dévié par Ronaldo, juste après l'égalisation basque. Bilbao, 7e au classement, avait commencé la rencontre pied au plancher, privant les visiteurs du ballon et obligeant Keylor Navas à une belle parade dès la 7e minute sur une reprise acrobatique de Raul Garcia.

Mais ce fut à peu près tout pour les Basques en première période. Les Madrilènes se contentaient ensuite de contrôler et plaçaient quelques banderilles en contre, notamment par Ronaldo (16).

La seconde période voyait l'Athletic reprendre de l'allant. Les Basques se créaient quelques occasions par Aduriz (46), Williams (63) jusqu'au but d'Aritz Aduriz de la tête (65). Mais la joie des Basques était aussitôt douchée par Casemiro.

Madrid manquait ensuite l'occasion de se mettre à l'abri (72) et choisissait de laisser le ballon à son adversaire, sans que la charnière madrilène Nacho-Ramos ne soit inquiétée. Dans l'autre rencontre de la journée, Eibar a concédé le nul sur sa pelouse face à l'Espanyol Barcelone (1-1), sans incidence pour les deux équipes du milieu de tableau. Vendredi, Las Palmas a battu Villarreal (1-0) grâce à Kevin-Prince Boateng, éloignant les espoirs de qualification en C1 du club de la banlieue de Valence 5e à 4 points de l'Atletico Madrid qui reçoit le Séville FC dimanche (15h15 GMT). (si/nxp)