Pourquoi la «méthode Kodro» a-t-elle?conquis Servette?

Ce petit monde-là s’ébroue dans la joie. Une équipe de football est un organisme vivant qui est toujours parcouru d’une émotion collective qui dit mieux la tendance que la somme des ressentis individuels qui le composent. Alors quand le groupe grenat respire la santé, c’est que tout va bien.

Après deux victoires si probantes contre Zurich et Winterthour, et avant la venue de Schaffhouse ce dimanche (15 heures au Stade de Genève), les Servettiens auraient tort de bouder leur plaisir. Il y a un mois et demi, ils découvraient un nouvel entraîneur: en quelques semaines, la rencontre entre Meho Kodro et les Grenat a débouché sur une forme d’osmose. Il faudra encore mesurer tout cela à l’épreuve du temps et des difficultés qui ne manqueront pas de surgir, mais il y a comme une «méthode Kodro» qui a déjà conquis Servette. Matias Vitkieviez s’en explique.

L’attitude

«C’est un homme qui est d’un calme incroyable, constate le joueur servettien. Et il transmet cette sérénité au groupe.» Kodro impose ses idées avec une force tranquille. Il s’attache aussi au discours individualisé, au cas par cas. «Il analyse l’adversaire et donne le message de ce qu’il attend poste par poste, les consignes sont plus poussées et détaillées qu’avant», résume Vitkieviez.

L’expérience

Meho Kodro n’a sans doute pas à son actif le fait d’avoir entraîné beaucoup de grands clubs, mais il peut faire valoir une expérience. Sa crédibilité s’assoit notamment sur sa carrière de joueur et ce qu’il a connu, par exemple à Barcelone. «Tu le vois, tu le sens qu’il a goûté au niveau supérieur, assure Vitkieviez. Quand il parle, tu es à l’écoute.» D’autant plus quand il installe son discours dans le calme, inutile de hausser le ton pour être crédible.

La tactique

C’est toujours plus simple quand on commence par deux belles victoires, mais enfin, les ajustements apportés par Kodro (retour au 4-2-3-1) ont porté leurs fruits. «Il y a un peu de l’école espagnole, puisqu’il a passé beaucoup de temps là-bas, explique Vitkieviez. Dans cette volonté d’agressivité dans les transitions. Quand il souligne qu’il vaut mieux courir trois mètres devant, à la perte du ballon, que 50 mètres derrière. La tactique voulue, dans son ensemble, nous correspond mieux.»

L’histoire commence donc bien. Pour être vraiment belle, elle doit tracer des trajectoires au-delà de cette fin de saison, dans la suivante bien sûr, avec cet objectif de promotion en Super League. Musique d’avenir qui s’imagine sans fausse note. En attendant, Meho Kodro, souriant et serein, garde humblement les pieds sur terre.

A Winterthour, après le succès grenat sans appel (1-4), le nouvel entraîneur relativisait. «Nous n’en sommes qu’au début du chemin, rappelait Kodro. Il y aura encore des hauts et des bas.» Sage mise en perspective. Surtout avant la venue d’un Schaffhouse moins lanterne rouge qu’il n’y paraît depuis que Murat Yakin est à la barre. (TDG)