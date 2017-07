Pour Neymar, l’heure d’un choix historique a sonné

Depuis une quinzaine de jours, le petit monde du football ne parle presque plus que de ça: Neymar quittera-t-il le FC Barcelone et le formidable trio qu’il compose avec Messi et Suarez pour accepter l’offre mirifique du Paris SG? Un suspense insoutenable pour les deux clubs concernés, qui exigent désormais que la star brésilienne se décide cette semaine.

Les plus optimistes espéraient que Neymar (25 ans) annonce son choix ce week-end, à l’issue d’un Clásico, organisé à Miami, qui a vu le Barça battre le Real 3-2. Mais, malgré une nouvelle excellente performance, le Brésilien n’a pas relâché la moindre déclaration. Au plus grand désespoir des dirigeants catalans qui, avec une insistance toujours plus forte, intiment leur joueur de se déterminer. Entre-temps, ils continuent de mettre la pression sur leurs homologues parisiens en affirmant que débourser, d’un coup, les 222 millions d’euros qui correspondent à la clause libératoire du joueur – auxquels il faudrait ajouter diverses taxes qui pourraient faire monter la somme à quelque 300 millions – est impossible en regard des exigences du Fair-Play Financier (FFP) mis en place par l’UEFA en 2011.

La menace du FFP

Membre de la Commission du FFP, le Grec Petros Mavroidis affirme se contenter, pour l’instant, de suivre cette affaire comme n’importe quel amateur de football. «A ma connaissance, sourit-il, ce transfert n’a pas encore eu lieu. S’il se concrétise, les éléments inconnus seront, dans un premier temps, nombreux. Comme les sommes exactes versées par le PSG tant au FC Barcelone qu’à Neymar. Mais, ce qui est certain, c’est que le club parisien devra financer le transfert et le contrat de son joueur en assurant le respect des règles du FFP (ndlr: un club ne peut dépenser que ce qu’il gagne sans recourir au mécénat). Dans cet ordre d’idées, et contrairement à ce que j’ai lu ces derniers jours, le PSG n’a pas la faculté de faire passer le salaire de Neymar comme des droits d’image, et exclure ainsi une large partie de ses émoluments. Le règlement de l’UEFA sur le FFP est très clair sur ce sujet.»

Selon diverses sources, le PSG aurait fait à Neymar une proposition financière indécente pour qu’il accepte ce qu’il avait finalement refusé, il y a un an. On évoque en effet un salaire annuel net de 30 millions d’euros, une prime signature de 100 millions et une somme identique versée à son père en tant qu’agent! Sans compter divers autres petits avantages… Si l’on y ajoute les quelque 300 millions dus au Barça, il deviendrait impossible aux dirigeants qatariens du PSG de respecter les règles du FFP. A moins de «cacher» certaines primes…

«Là encore il n’est pas possible de spéculer sur des éléments que nous n’avons pas encore, continue M. Mavroidis. Cela dit, soyez certains que nous ferons tous les contrôles possibles. Mais pour cela, l’UEFA a besoin de l’aide des Etats. Or certains d’entre eux ont l’obligation de coopérer et d’autres pas. Mais bon, comme on a pu le constater ces dernières années, avec le temps, beaucoup de choses finissent par se savoir.»

La proposition du Barça

Cette difficulté de respecter les règles du FFP est l’une des grandes préoccupations du PSG. Il apparaît presque évident que pour équilibrer ses comptes il lui faudra vendre plusieurs joueurs pour un montant supérieur à une centaine de millions. Après avoir affirmé que le club qui veut Neymar devra «verser l’intégralité des 222 millions d’euros, jusqu’au dernier centime», Josep Bartomeu, le président du Barça, aurait, selon le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, proposé au PSG d’ajouter un joueur (Draxler, Di Maria, Verratti ou Rabiot) au montant de la clause. Pour ainsi transformer cette opération en transfert «normal». Soit payable sur plusieurs années et dénué de lourdes taxes. Une option qui simplifierait l’opération du point de vue du FFP. Une hypothèse qui aurait, dans un premier temps, été accueillie froidement par des Qatariens peut-être certains de pouvoir régulariser sa situation ou de ne se voir sanctionner que d’une lourde amende par l’UEFA en cas de non-respect des règles du FFP.

«En ce qui me concerne, conclut Petros Mavroidis, le nom et le prestige du club que nous contrôlons n’ont pas la moindre importance. Selon le degré de la faute, une série de sanctions existe. Qui peuvent aller de l’amende à l’exclusion pure et simple des compétitions européennes pour une certaine période. Par le passé, des grands clubs, comme Galatasaray ou le Dynamo Moscou, ont été privés d’Europe. Maintenant, si vous me demandez si l’UEFA aura le «courage» de prendre une telle sanction contre un club d’élite, je ne peux pas vous répondre… Car la Commission du FFP ne fait que remettre son rapport et suggérer une peine. La décision finale revient ensuite au Comité exécutif de l’UEFA.» (TDG)