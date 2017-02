Non, Ranieri, c’est pas fini!

Des consultants et autres analystes ont dernièrement tenu des propos parfois nauséabonds laissant entendre qu’il était temps que Leicester City se sépare de Claudio Ranieri, son entraîneur depuis l’été 2016. Mais hier, les dirigeants des «Foxes» – actuels 16es sur 20 clubs en Premier League – ont tenu à calmer tout le monde: «Nous voulons assurer notre coach de notre inébranlable soutien», ont-ils écrit sur le site Internet du club.

Sur le coup, on a forcément pris la nouvelle pour rassurante, sachant ce que le technicien italien a apporté à Leicester en lui permettant de décrocher un inattendu titre de champion l’an passé. Ne serait-il de fait pas grotesque d’évincer un héros, neuf mois seulement après la quête du Graal? «L’ensemble du club est et restera uni derrière Ranieri et ses joueurs, collectivement et fermement tournés vers les défis à venir», ajoutent les pontes.

Après lecture, on se dit non sans un certain soulagement que les futurs ex-rois d’Angleterre sont prêts à relever le défi de leur premier 8e de finale de Ligue des champions contre le FC Séville. Mais subitement, un doute nous assaille: et si le «confirmé dans ses fonctions» ne se retrouvait-il pas en réalité plus menacé que jamais, tel que c’est si souvent le cas sur la planète foot?

«Je connais la position de mes supérieurs, a répondu Ranieri. La relation qui me lie à mes joueurs est la même que l’an dernier. Seulement, quand on gagne trois matches on est Dieu, et quand on en perd trois c’est le contraire. Mais il n’y a pas de crise.»

Non. Juste une grosse alerte rouge. Qui confirme que le conte de fées est terminé. A moins que l’Europe ne se mue en théâtre d’un nouvel exploit pour des «Foxes» affirmant avoir toujours du mordant?

(TDG)