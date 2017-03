Mourinho critique vertement la pelouse de Rostov

Question (Q): José, est-ce que Henrik Mikhtarian sera prêt à jouer le match en intégralité demain et va-t-il seulement jouer?

Réponse (R): «C'est encore difficile pour moi de croire que nous allons jouer demain. Je sais qu'il le faut mais c'est dur à croire que nous allons jouer sur ce terrain, si on peut appeler ça un terrain. Et je ne sais pas avec quelle équipe jouer. Je ne sais pas si Mikhtarian va jouer. Je ne sais pas. J'espérais quelque chose de plus praticable. Sur une pelouse vraiment similaire en Chine un été, avec Manchester City nous avions décidé de ne pas jouer mais là, apparemment il faut qu'on joue».

Q: Est-ce que vous avez fait part à l'UEFA de vos réserves et des risques de blessures?

R: «Je n'ai pas eu de contact avec qui que ce soit de la Fifa jusqu'à maintenant. J'ai eu un rapide échange avec un homme de l'Uefa. Nous avons regardé le terrain et quand je lui ai parlé de mes réserves, cet homme m'a juste dit que les joueurs étaient assurés. Si quelque chose arrive, il n'y a pas de problème».

Q: L'Uefa assure que vos joueurs sont assurés en cas de blessure mais avec autant de matches à venir, ce n'est pas vraiment ce qui compte. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour changer ce match?

R: «Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. J'ai analysé ce très bon adversaire au cours de leurs gros matches contre le Bayern, l'Ajax, le Real Madrid... Lors de tous ces matches, la pelouse avait l'air vraiment praticable. J'ai été très surpris par ce que j'ai trouvé ici».

Q: Un des atouts de Rostov est le jeune Iranien Sardar Azmoun, qui a notamment marqué contre le Bayern. Que pensez-vous de lui?

R: «Je ne sais même pas s'il joue. Je pense que Rostov a trois attaquants très dangereux donc je ne sais pas qui va jouer. Ca sera peut-être Poloz, ça sera peut-être ce garçon (Azmoun, ndlr) très fort qui avait joué contre moi quand il jouait au Rubin Kazan. Je sais qu'ils sont dangereux, je sais qu'ils défendent avec 10 joueurs et qu'ils sont très dangereux en contre-attaque».

Q: Zlatan Ibrahimovic sera bien sûr présent demain mais quelle est votre réaction alors que vous allez le perdre pendant trois matches en championnat après sa suspension?

R: «Je n'ai pas de réaction. Il joue demain et je ne commente les décisions domestiques».

(AFP/nxp)