Mini-efficacité, maxibonheur: timide, la Suisse garde le cap

Éloge de la patience. Dans un monde idéal, le Stade de Genève aurait avalé ses 25 000 spectateurs sans ces interminables queues ayant précédé la rencontre, seule ombre d’un vrai succès populaire. Dans ce monde-là, sur la pelouse, une Suisse souveraine et efficace aurait inscrit son évidente supériorité rapidement, facilement, sans minimalisme et sans ces petites frayeurs de fin de partie. Il faut croire que les piétinements des uns, pour enfin entrer dans l’enceinte, anticipaient déjà les imprécisions des autres, sur le terrain, quand il fallait prendre la mesure d’une modeste Lettonie.

Oui, la patience était une vertu phare samedi. Elle n’occulte en rien le parcours idéal de l’équipe de Suisse jusque-là, dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2018: cinq matches, cinq victoires, une perfection historique. A mi-parcours de ces qualifications du groupe B, la sélection helvétique a toujours trois points d’avance sur le Portugal, impérial contre la Hongrie (3-0). Mais au-delà de cet heureux constat, ce frugal 1-0 contre les Lettons n’avait rien du festin espéré ou souhaitable. Derrière le bonheur présent se dessinent des enseignements.

Manque de réalisme

Durant toute la semaine, la Suisse a voulu se persuader qu’elle composerait sans conséquence avec les difficultés de ses internationaux. Ils sont plusieurs à chauffer le banc des remplaçants en club, de Djourou à Schär, en passant par Shaqiri, Seferovic, Mehmedi ou même Drmic, le sauveur samedi. En manque de rythme ou d’assurance, ils étaient à la peine dans les derniers gestes, une vérité qui concernait surtout le secteur offensif face à une Lettonie largement dominée.

Après avoir évité les questionnements avant le match, Vladimir Petkovic s’est rangé à l’évidence. «On a pu voir qu’il manquait quelque chose chez certains joueurs, avec des occasions nettes que nous n’avons pas conclues, explique-t-il. Il y a eu parfois trop de facilité en contre, sur la fin, lors de la dernière passe ou au moment de marquer. Face à un adversaire plus dangereux, cela aurait pu déboucher sur quelque chose de moins positif. Parce qu’à la fin, il y a un coup franc ou un corner et qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous devrons parler de tout cela ensemble.»

Les hésitations de Gelson

Le problème, c’est que ce cruel manque d’efficacité est lié à la situation de chacun en club. Et que Petkovic n’a pas le choix: ses remplaçants à l’étranger sont toujours plus forts que les titulaires du championnat helvétique. La Suisse est renvoyée à la petitesse de son réservoir, en comparaison de ses grands voisins européens.

L’autre souci, c’est cette volonté du sélectionneur de composer avec ses cadres en toutes circonstances. Samedi, en l’absence d’un Behrami blessé, Vladimir Petkovic a installé Gelson Fernandes au milieu, dans un rôle de premier relayeur, très bas. Là où Xhaka et Behrami s’entendent naturellement en permutant souvent, brouillant les pistes, la présence de Fernandes a montré les limites de l’exercice.

En dépit de son implication, le Valaisan n’est pas fait pour ce rôle. Il ne casse les lignes ni en percussion (comme Behrami) ni par ses passes (comme Xhaka). Il peut être un élément essentiel avec une Suisse dominée. Mais pas avec une Suisse en possession du cuir et qui doit faire le jeu. La sélection en a souffert. Granit Xhaka aussi.

Le milieu d’Arsenal était gêné dans son rayon d’action parce qu’il jouait en permanence bien plus haut que Fernandes sans pouvoir alterner avec lui (ce dernier étant plus emprunté plus haut). La coïncidence ne révèle pas toujours une vérité, mais c’est à la sortie du joueur de Rennes (64e), avec Dzemaili qui reculait à sa place, que certains équilibres ont été trouvés. Et Drmic a frappé deux minutes plus tard pour son premier ballon, quand Dzemaili décalait astucieusement Mehmedi pour un centre parfait. Coaching gagnant ou, dans une certaine mesure, erreur de casting au début?

La tête de Josip Drmic avait enfin eu raison d’un Vanins impérial jusque-là. Libération pour l’équipe et pour tout un stade qui n’attendait que ça. A mi-parcours des qualifications, la sélection helvétique caracole en tête mais est capable de se faire peur en Andorre ou contre la Lettonie. La Suisse grandit, mais doucement. Eloge de la patience…

François Moubandje, de Chiasso à la Lettonie…

Quand le car de l’équipe de Suisse s’est arrêté devant le stade, son cœur s’est mis à battre plus fort que d’habitude. En entrant dans le vestiaire du Servette FC, plein d’images ont alors défilé dans la tête d’un François Moudbandje sur un petit nuage. Il y avait ce premier match avec les Grenat en 2009 sous les ordres de João Alves, celui qui était allé le chercher à Meyrin alors qu’il n’avait que 19 ans. «On s’écrit de temps en temps», avoue le défenseur.

Sept ans plus tard, c’est avec un maillot rouge sur le dos que le Genevois a débordé sur ce couloir gauche d’un terrain dont il connaît tous les recoins. «Je me souviens encore de mon dernier match ici, juste avant de partir à Toulouse, se remémore-t-il. En face, c’était Chiasso et j’avais marqué le deuxième but…»

Depuis ce 25 août 2013, que de chemin parcouru par l’ancien junior de Perly-Certoux et de Saint-Jean, qui a disputé plus de 80 matches de L1 avec le «Téfécé». Comme dans un rêve! «Je réalise tout le travail que j’ai fourni mais ce n’est que le début, j’aimerais toujours progresser pour aller encore plus haut», clame ce garçon talentueux et ambitieux. Devant sa famille, sa copine, ses amis et ses anciens supporters, le défenseur, aligné d’entrée à la place de Ricardo Rodriguez, n’a pas tremblé. Au contraire, il a tout de suite trouvé ses repères. Après des matches en Estonie et en Slovaquie à l’automne 2015, c’était la troisième fois qu’il était titulaire. «J’ai adoré voir ce stade aussi garni, comme en 2011 lorsqu’on avait été promu. A Genève, on aime aussi l’équipe nationale.» S’il est à créditer d’une bonne performance, lui, le perfectionniste, aurait voulu faire encore mieux. «Je suis content dans l’ensemble mais j’aurais aimé réussir une passe décisive, regrette-t-il. A part l’intensité que j’ai pu amener, je suis déçu par quelques-uns de mes centres.» Vladimir Petkovic, qui a apprécié son entrée, ne lui en a pas trop voulu.

En attendant de défier, en amical, la Biélorussie le 1er juin à Neuchâtel, puis de voyager aux Îles Féroé huit jours plus tard, le «Pitchoune» va poursuivre sa progression à Toulouse, où son équipe a encore besoin de points pour son maintien. «Cette semaine a passé trop vite, soupire le Genevois. Il y a de la joie dans ce groupe et on se réjouit tous de se revoir à la fin du mois de mai. On ne compte pas s’arrêter là et on veut tous poursuivre sur notre lancée tout en améliorant la finition.» Avec cinq matches et quinze points, ça rigole pour cette Suisse. Et pour un François Moubandje qui espère bien rester encore longtemps sur son petit nuage. (TDG)