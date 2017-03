Mature, la Suisse de Petkovic gère ses problèmes sans affolement

De ce tumulte pourrait naître une forme d’insécurité, un questionnement sournois, la promesse entêtante de complications. Plusieurs titulaires blessés, beaucoup d’appelés qui ne jouent plus les premiers rôles en club: à considérer l’état de la troupe, si l’équipe de Suisse avait des sueurs froides, cela se comprendrait. Ce n’est sans doute que la Lettonie qui fera face samedi au Stade de Genève. Mais dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018, tout excès de confiance est à proscrire, évidemment.

La réalité s’inscrit toutefois dans la sérénité. Aucune arrogance, juste une confiance qui porte un groupe malgré les circonstances délicates. Regardons dans le détail.

Les internationaux blessés: Rodriguez, Embolo, Derdiyok et Zakaria. Ceux qui sont peu utilisés actuellement dans leurs clubs respectifs: Djourou, Schär, Shaqiri, Mehmedi, Stocker ou Seferovic. Tremblement dans le clan suisse? Même pas. Vladimir Petkovic est resté fidèle à son groupe de base, refusant de tout chambouler.

Cela dit deux choses. D’abord que la Suisse ne peut tourner qu’avec son noyau dur d’internationaux qui ont déjà fait leurs preuves, qu’elle ne possède pas un réservoir suffisant pour établir une concurrence drastique qui barrerait le chemin de la sélection à ceux qui ne sont plus titulaires en club. Rien de neuf. Ensuite que si cette problématique ne perturbe pas le groupe, c’est qu’il est suffisamment fort mentalement pour s’affranchir de toute crainte. Là, en revanche, c’est nouveau.

Stéphane Chapuisat analyse

«Le fait d’être premier au classement de ces éliminatoires, d’avoir aligné quatre victoires lors des quatre premiers matches qualificatifs, tout cela provoque une dynamique, explique Stéphane Chapuisat. La Suisse a aussi grandi dans sa tête. Elle a plus confiance dans ses qualités. Elle sait que tout le monde attend trois points face à la Lettonie, à Genève samedi, elle sait que cela sera sans doute plus compliqué qu’il n’y paraît. Mais les internationaux helvétiques peuvent compter sur le soutien de Petkovic, même s’ils sont moins utilisés en club. Le sélectionneur leur transmet cette confiance qui permet aux joueurs d’oublier leurs problèmes en club.»

Cette assurance générale n’est pas une posture. La Suisse est vraiment plus mature, plus sûre d’elle. Elle s’est découvert des certitudes à l’Euro, qui ont trouvé confirmation dans ces éliminatoires. Comme l’idée qu’une forme de philosophie s’inscrit désormais par-delà les noms des joueurs appelés à la porter. La nouveauté est là. En dépit des interrogations autour de la forme d’untel ou de l’absence de celui-ci, tous placent leur confiance dans un système qui dit plus l’acceptation d’un modèle de jeu que l’importance de ceux qui l’appliquent.

L’avis de Philippe Senderos

«L’équipe de Suisse ne peut, par définition, pas fonctionner comme un club, au quotidien, rappelle Philippe Senderos. L’entraîneur doit faire en sorte qu’une confiance existe à l’interne. C’est pour cela qu’en dépit des circonstances, Petkovic travaille avec le même groupe. Et c’est par conséquent aussi pour cela que désormais il y a plus de maturité dans le groupe. Cette équipe est jeune, mais il n’y a pas que les joueurs clés désignés comme tels qui sont mis en avant: maintenant, chaque international prend ses responsabilités. Nous avons travaillé depuis des années pour en arriver là, c’est très positif.» Le Genevois regardera le match depuis Glasgow, en supporter.

Un autre Genevois, Johann Vogel, a connu cette situation: être moins utilisé en club (à l’AC Milan par exemple), mais demeurer capitaine de la sélection suisse.

Johann Vogel apprécie

«Je crois que le sélectionneur actuel est aussi moins borné que certains de ses prédécesseurs, assure-t-il. Il sait qu’il ne peut pas composer qu’avec ceux qui sont titulaires en club sans perdre de la qualité. Il faut aussi regarder ce que le joueur peut apporter en sélection. Cela dit, ça fonctionne comme ça sur quelques matches. Mais si six à huit internationaux étaient sous-utilisés en club à la veille d’un grand rendez-vous, alors cela poserait sans doute problème.»

La Suisse n’en est pas encore là. Elle reste sereine dans l’adversité, elle le demeurera avec une victoire contre la Lettonie samedi soir à la Praille. Seul horizon.

