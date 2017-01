Maradona: un Mondial à 48 serait «fantastique»

La légende du football argentin Diego Maradona a estimé lundi que faire passer la Coupe du monde de 32 à 48 équipes, une proposition lancée par le président de la Fifa, Gianni Infantino, était une idée «fantastique».

«Cela me semble une idée fantastique. Cela donnera plus de possibilités à plus de pays qui n'avaient jamais atteint ce niveau de la compétition», a déclaré Maradona lundi, à l'issue d'un match rassemblant des anciens joueurs et disputé au siège de la Fifa, à la veille d'un vote crucial sur l'élargissement du format du Mondial dès 2026.

Le gouvernement du football mondial se prononcera mardi sur une proposition du président Infantino, qui soutient un format de Coupe du monde à 48 équipes, avec 16 groupes de 3 équipes.

Ce nouveau format qui, selon M. Infantino, augmenterait l'intérêt sportif du tournoi en offrant la possibilité à plus de pays d'espérer se qualifier, accroîtrait également sensiblement les revenus du Mondial.

Ainsi, selon un rapport confidentiel de la Fifa, consulté par l'AFP, un Mondial à 48 équipes rapporterait 640 millions de dollars supplémentaires (605 M EUR) par rapport aux prévisions du Mondial-2018 en Russie à 32 équipes.

A ceux qui estiment qu'un Mondial à 48 entraînerait une baisse du niveau sportif, Maradona répond: «Au contraire, la qualité ne tombera pas (...) Ce serait un tournoi avec plus de football». (afp/nxp)