Manchester United dominé par Chelsea

Chelsea s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre en battant Manchester United 1-0 à Stamford Bridge. Vite réduit à dix après l'expulsion de Herrera, ManU a été nettement dominé.

Large domination

Les Blues d'Antonio Conte ont possédé le ballon pendant les trois quarts du temps. Ils ont aussi tiré au but plus de quatre fois plus souvent que leurs rivaux, privés notamment d'Ibrahimovic, suspendu, et de Martial, blessé. Chelsea a logiquement marqué à la 51e par N'Golo Kanté. Le milieu de terrain international français a surpris le grand gardien de Gea par un tir ras terre de loin qui a frôlé le poteau, du bon côté.

Herrera expulsé

A la 31e, les Red Devils avaient subi l'expulsion de Herrera pour un deuxième avrtissement consécutif à une faute sur Hazard. Le handicap s'est avéré trop lourd face au leader du Championnat. Chelsea reste sur 12 matches sans défaite face à ManU, toutes compétitions confondues, et sur 13 victoires d'affilée à domicile tous adversaires confondus.

Après l'expulsion de Herrera, les esprits se sont échauffés sur le banc de touche entre Antonio Conte et José Mourinho, l'ex-coach de Chelsea passé à ManU. Les Blues rejoignent en demi-finales Arsenal, Manchester City et Tottenham, soit quasi toute la crème d'Angleterre. (ats/nxp)