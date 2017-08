Lucien Favre se paye l'Ajax

Le Nice de Lucien Favre a signé un authentique exploit à Amsterdam. A la faveur d'un nul mille fois mérité (2-2), les Niçois, malgré le poids de l'absence de Mario Balotelli, ont éliminé l'Ajax.

Après le 1-1 du match aller, la formation de Lucien Favre doit son salut à une réussite du joker Vincent Marcel à la 69e minute. Les Niçois avaient ouvert le score à la 3e minute par Souquet avant de subir l'ascendant du dernier finaliste de la Ligue Europa.

Porté par son formidable public, l'Ajax retournait la situation grâce à des réussites de de Beek (26e) et de Sanchez (56e). Mais après l'heure de jeu, les Niçois ont eu le mérite de retrouver leur football pour inscrire un second but au terme d'une action digne du manuel.

Comme les Young Boys, les Niçois ne seront pas protégés lors du tirage au sort du barrage. Mais avec son collectif et le retour espéré de Balotelli, rien ne sera impossible pour Lucien Favre et ses hommes. Outre Monaco et le Paris SG, il y aura donc une chance de voir un troisième représentant français en Ligue des champions cette saison.

Le Celtic avec les dents

Le Celtic est allé chercher son billet pour le tour de barrages de la Ligue des champions en s'imposant en Norvège 1-0, mercredi, sur le terrain de Rosenborg, après son nul de l'aller (0-0).

Un but du jeune James Forrest (69e) a été suffisant pour envoyer les champions d'Ecosse au prochain tour au terme d'un match auquel le Français Moussa Dembélé, touché à la jambe et suivi de près par l'OM et West Ham, n'a pas participé.

Dans les autres rencontres de la soirée, l'ancien joueur de Monaco et de Metz Emmanuel Adebayor a permis, avec un but et une passe décisive, aux Turcs de Istanbul Basaksehir de s'imposer 2-0 à domicile et d'éliminer le Club Bruges (5-3 sur l'ensemble des deux matches).

D'autres anciens joueurs du Championnat de France se sont également illustrés: l'ancien Parisien Guillaume Hoarau, buteur sur penalty, et l'éphémère défenseur de Sochaux Carlao ont ouvert la marque pour les Young Boys et l'APOEL Nicosie, tombeurs du Dynamo Kiev (1-3, 2-0) et du FC Viitorul (1-0, 0-4) respectivement.

Le tirage au sort des barrages aura lieu le 4 août, les matches aller les 15 et 16, les matches retour les 22 et 23. (ats/nxp)