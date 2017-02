Lucas Hernandez condamné pour violences domestiques

Lucas Hernandez, et son ex-compagne, poursuivis pour une altercation nocturne, ont été condamnés à 31 jours de travaux d'intérêt général chacun et à six mois d'éloignement mutuel, a-t-on appris de sources judiciaires.

Le footballeur de 21 ans et son ex-compagne ont été condamnés à la même peine par un tribunal de Madrid pour «violences domestiques», après cette altercation remontant au 3 février où ils avaient échangé coups et griffures.

Selon le jugement consulté par l'AFP, l'ancienne compagne du Français l'attendait en colère devant leur domicile après une sortie de ce dernier précédée d'une dispute.

Amelia, dont le nom de famille n'est pas divulgué, est montée dans sa voiture quand il est arrivé à leur domicile et l'a frappé et griffé avant d'égratigner le véhicule à l'aide d'une clé.

Egratignures et griffures

Lucas Hernandez en est alors sorti, «l'a agrippée, par derrière, fortement par la ceinture, déclenchant un échange de coups lors duquel l'accusé lui a asséné des coups aux côtes, dans le dos, la mâchoire et les lèvres», peut-on lire dans le jugement.

Les experts médicaux ont constaté des égratignures et des griffures chez le footballeur, et des hématomes et contusions chez son ex-compagne espagnole.

Les deux protagonistes ont été condamnés à 31 jours de travaux d'intérêt général, à une interdiction pendant six mois de s'approcher à moins de 500 mètres l'un de l'autre et de communiquer entre eux, ainsi que de porter une arme pendant un an et un jour. La jeune femme a également été condamnée à payer pour la rayure de la voiture. Les deux condamnés peuvent faire appel. (si/nxp)