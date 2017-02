Les Bleus signent avec Nike pour 53 mio par an

«Le contrat Nike (sur la période 2018-2026) est de 38 millions d'euros minimum en cash par an, plus 7,5 millions d'euros de matériels (...), et enfin 5 mio d'euros pour le football amateur», soit un total de 50,5 millions d'euros (env. 53 millions de francs), a assuré le président de la FFF Noël Le Graët dans un entretien à «L'Equipe. Le matériel évoqué par Noël Le Graët est celui fourni «pour les équipes de France et la Coupe de France à partir du 4e tour».

«Je ne me permettrais pas de le dire si ce n'était pas vrai et Nike me contredirait, c'est le plus beau contrat du monde», a encore exposé Noël Le Graët, qui a envoyé son dossier de candidature à sa propre succession, lors de l'élection à la présidence de la FFF qui est programmée le 18 mars. (si/nxp)