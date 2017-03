Le Portugal assure contre la Hongrie

Le Portugal a évité avec panache la peau de banane face à la Hongrie dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se sont imposés 3-0 et restent ainsi à trois longueurs de la Suisse, leader du classement.

«Finale» du groupe B

Contraint au nul (3-3) par les Magyars lors de l'Euro 2016 dans un dernier match de poule complètement fou, le champion d'Europe en titre n'a pas connu les mêmes soucis sur le plan défensif samedi soir à l'Estadio da Luz de Lisbonne. La troupe du sélectionneur Fernando Santos reste ainsi bien placée pour s'offrir une «finale» dans ce groupe, programmée le 10 octobre prochain face à la Suisse. Et elle a encore une fois soigné sa différence de buts ( 16 désormais, contre 7 pour les Helvètes).

Ronaldo décisif

Battu en Suisse (2-0) en ouverture de sa campagne qualificative, le Portugal a ensuite bénéficié du retour de blessure de son capitaine Cristiano Ronaldo pour se relancer avec des scores fleuves face à Andorre (6-0), aux Iles Féroé (6-0), à la Lettonie (4-1) et à la Hongrie. Samedi, le film du match n'a ressemblé en rien au scénario haletant de leur confrontation de l'Euro 2016, quand le Portugal avait arraché le nul et sa qualification grâce à un doublé et à une passe décisive de Cristiano Ronaldo.

Le capitaine a montré une nouvelle fois l'exemple samedi. La star du Real Madrid a signé un doublé (36e et 65e minutes) pour atteindre la barre des 70 buts en équipe nationale. CR7 a notamment réussi une superbe frappe du pied gauche sur le 2-0, après une subtile remise en talonnade d'André Silva. Son association avec le jeune attaquant du FC Porto (21 ans), qui avait ouvert la marque à la 32e minute, a encore une fois fait merveille. A eux deux, ils ont d'ailleurs offert 14 des 19 buts de la Selecçao depuis le début de cette campagne qualificative. (si/nxp)