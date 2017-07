Le LS a séduit, maîtrisé, tenté, mais il a péché devant

Décidément, les derbies romands se gagnent à l’extérieur. Comme lors des six précédentes confrontations entre les deux clubs, la victoire a souri au visiteur, dimanche après-midi à la Pontaise, où le FC Sion a pris la mesure du Lausanne-Sport sans briller (1-0). Portant ainsi à quinze la série de matches sans succès des Vaudois à domicile. Sale rengaine!

Pourtant, les hommes de Fabio Celestini semblaient partis pour briser le signe indien, livrant tout d’abord «probablement la meilleure mi-temps depuis que je suis en poste (mars 2015)», dixit l’entraîneur. Avec la manière, le LS a en effet sans cesse essayé de déstabiliser le bloc compact des Valaisans pour créer des brèches. Par les ailes (sous l’impulsion de Kololli), par l’axe (Maccoppi, Campo, Geissmann), à l’aide de relais courts ou avec un jeu plus vertical, les Vaudois ont varié leurs offensives en alliant mouvement, rapidité d’exécution et justesse technique. N’a manqué que la finition, principalement sur des opportunités signées Marin (8e), Geissmann (11e, 22e) et Campo (27e).

Tout le contraire d’un FC Sion attentiste, triste (la longue liste des joueurs indisponibles peut l’excuser), mais buteur sur son unique incursion de la première période par l’intermédiaire de Schneuwly, magnifiquement lancé par Karlen (33e). De quoi compliquer la tâche lausannoise face au peu d’espaces concédés par son opposant.

Fabio Celestini a toutefois tenté plusieurs choses pour revenir au score après la pause. Il a notamment ajusté son 3-5-2 pour permettre à Rochat d’apporter la qualité de son pied gauche plus haut dans le terrain. Il a introduit Torres (54e) et Margiotta (58e) afin d’amener davantage de poids devant. Mais son équipe, pourtant dominatrice, n’est pas parvenue à trouver la moindre faille en seconde mi-temps, si l’on excepte des frappes lointaines de Kololli (50e) et de Margiotta (73e). Une stérilité explicable par un manque d’un mélange de folie, de mobilité (Bojinov en tête) et de lucidité. Pourquoi Lausanne a-t-il du reste autant abusé de longs ballons face à des Sédunois supérieurs sur le plan athlétique?

En quête d’équilibre

«On n’a pas été assez méchants dans les 20 derniers mètres, glissera de son côté Andrea Maccoppi. Quand tu maîtrises totalement un match, une sensation de facilité s’installe dans les esprits. Et, du coup, ça devient difficile de faire mal à l’adversaire.» Propos complétés par Fabio Celestini: «Notre identité, c’est le jeu. Mais la finalité, ce sont les trois points. Aujourd’hui, on a bien joué, mais on a oublié qu’on entreprenait tout ça pour gagner.»

Si le LS avait failli défensivement lors de la 1re journée de la saison contre Saint-Gall (3-3), il a cette fois-ci péché à la conclusion de ses actions. «Le groupe est encore en phase d’apprentissage, justifie le coach vaudois. Il est en quête de cohésion.» D’équilibre. Celle-ci se poursuivra cette semaine dans l’optique du déplacement au Stade de Suisse pour défier le leader du championnat, Young Boys, dimanche prochain (16 h). (TDG)