Le FC Bâle gagne encore

Lors de la 22e journée, le FC Bâles s'est imposé 3-1 à domicile contre Lucerne. Le FC Bâle a signé un quatrième succès consécutif depuis la reprise en Super League. Lors de la 22e journée, le leader s'est imposé 3-1 à domicile contre Lucerne.

Comme souvent cette saison, les hommes d'Urs Ficher ont certes gagné, mais sans vraiment séduire ni convaincre. Ce millésime du club rhénan ne restera pas dans les annales comme l'un des plus savoureux de sa riche histoire.

Les Bâlois ont pris l'avantage par Suchy (19e) et Janko (34e). Les visiteurs sont revenus à une longueur peu après, grâce au défenseur Affolter (36e). Le remplaçant Itten a eu une balle d'égalisation au bout du pied, mais il tirait par dessus la barre de Vaclik (78e). Trois minutes plus tard, Janko convertissait un centre de Steffen pour assurer le succès du FCB. Le tenant du titre conserve ainsi une avance de 17 points sur les Young Boys. L'identité du futur champion ne fait plus le moindre doute. (ats/nxp)