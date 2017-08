Le FC Barcelone rend hommage à Chapecoense

Le FC Barcelone a remporté son premier match de l'après Neymar. Au Camp Nou, les Catalans ont battu Chapecoense 5-0.

Cette rencontre a été organisée dans le cadre du trophée Joan Gamper en hommage aux 19 joueurs et 24 employés du club brésilien morts dans un accident d'avion en novembre dernier. L'un des moments forts de la soirée a été, ainsi, l'apparition sur la pelouse du capitaine de Chapecoense, Alan Ruschel, l'un des trois seuls joueurs à avoir survécu à l'accident, pour son retour à la compétition.

Survivants présents

Les deux autres survivants, Nieto et Jakson Follmann, qui a perdu une jambe dans l'accident, étaient également présents. Les deux joueurs ont fondu en larmes au moment de donner le coup d'envoi fictif de la rencontre devant 65'000 spectateurs. Les recettes du match doivent «aider Chapecoense à se recontruire institutionellement et à retrouver le niveau compétitif qui était le sien avant la tragédie», déclare le Barça dans un communiqué.

Sur le terrain en revanche, les Blaugrana ont été sans pitié. Delofeu a inscrit un but et effectué deux passes décisives. Busquets, Messi, Luis Suarez et Denis Suarez ont également fait trembler les filets. (AFP/nxp)