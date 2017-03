Le Bayern sans pitié pour Arsenal

A Londres, le Bayern Munich a gagné 5-1 contre les Gunners, comme à l'aller!

Arsenal n'a jamais été en mesure de rêver sérieusement à créer l'exploit. Les Anglais ont certes ouvert le score dès la 20e par Walcott, qui surprenait Neuer à son premier poteau, mais ils ne sont pas parvenus à enchaîner avec un deuxième but qui aurait éventuellement pu semer le doute dans les esprits allemands.

L'occasion manquée par Giroud (48e/tête non cadrée) a coûté cher, mais le tournant de cette rencontre est survenu peu après, quand Koscielny provoquait un penalty et se faisait expulser (faute de dernier recours). Lewandowski transformait la sanction suprême (55e) et ôtait toutes leurs minces illusions aux coéquipiers de Granit Xhaka.

Le Suisse a comme toujours distillé de nombreux ballons, mais sans se montrer décisif. Il a évolué en défense centrale après le carton rouge. Les avis divergent encore quant à son véritable impact dans le jeu des Gunners depuis son transfert l'été dernier.

Après l'expulsion de Koscielny, le Bayern s'est promené et Arsenal s'est liquéfié. C'est en toute logique que Robben a donné l'avantage aux visiteurs (68e) avant que Douglas Costa (78e) puis Vidal (80e/85e) n'enfoncent le clou encore davantage...

Arsène Wenger a sans doute dirigé Arsenal pour la 184e et dernière fois en Ligue des champions. De plus en plus contesté - des fans ont manifesté avant et pendant le match et de nombreuses places sont restées vides -, le manager français, à la tête des Gunners depuis 1996, semble proche de la sortie. Cette septième élimination consécutive en 8e de finale sonne comme un accablant constat d'échec, d'autant plus avec un score cumulé de 10-2 qui confine à l'humiliation. (ats/nxp)