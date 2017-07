Le Barça s'offre le «Clasico» face au Real

Le FC Barcelone a dominé son grand rival, le Real Madrid, 3 à 2 dans le premier «Clasico» disputé hors d'Espagne en 35 ans, samedi à Miami, mais le géant catalan attend toujours un signe rassurant de sa star Neymar, activement convoité par le Paris-SG.

Sur le terrain, tout se passe bien pour le Barça d'Ernesto Valverde qui a remporté ses trois matches de préparation et s'est adjugé le titre bien symbolique de vainqueur de l'International Champions Cup, le tournoi qui réunit chaque été les grand d'Europe aux Etats-Unis.

Mais le club catalan tremble en coulisses alors que les rumeurs du départ de Neymar pour le PSG ne dégonflent pas et qu'une certain fatalisme commence même à poindre chez ses coéquipiers et dirigeants.

L'attaquant qui peut devenir le joueur le plus cher de l'histoire si le PSG active sa clause libératoire astronomique de 222 millions d'euros, a-t-il disputé son dernier match sous le célèbre maillot «blaugrana»?

Le joueur le plus scruté

Il était sans conteste le joueur le plus scruté de ce «Clasico» hors-normes et inédit aux Etats-Unis. Et il a plongé dès sa première action les 66'104 spectateurs du Hard Rock Stadium dans la plus grande stupeur: après quelques seconde de jeu, il s'est écroulé au sol, sans qu'aucun adversaire ne le touche, en se tenant la cheville droite.

Le capitaine de la Selaçao a finalement repris sa place pour voir l'autre star du Barça, Lionel Messi, rappeler qu'il était lui-aussi un phénomène du football.

Très discret jusque là, dans l'ombre même de Neymar, sur le terrain et en dehors, l'attaquant argentin a ouvert la marque dès la 3e minute en s'engouffrant dans une défense madrilène bien statique. Il s'est débarrassé d'un dernier défenseur en repiquant à l'intérieur et son tir, détourné par un pied madrilène, a trompé Keylor Navas.

Cillessen sauve le Barça

Le Barça ajoutait un deuxième but quatre minutes plus tard par Ivan Rakitic, sur une passe latérale de Neymar, auteur de trois buts contre la Juventus (2-1) et Manchester United (1-0).

Après ce départ parfait, les Catalans enchaînaient cette fois par Luis Suarez, le troisième membre du «MSN», le trident offensif le plus redouté d'Europe qui vit peut-être ses derniers jours. Seul devant le but de Navas, l'Uruguayen enlevait trop son tir (12). Le Real réduisait la marque par Mateo Kovacic (14) qui profitait d'une série de maladresses de la défense catalane pour tromper Jasper Cillessen.

Le Barça gardait l'ascendant, mais Neymar (29) et surtout Messi (31) qui voyait son tir repoussé du pied par Navas, manquaient de précision dans le dernier geste.

Marco Asensio réussissait lui le contre parfait et après un dédoublement avec Kovacic, le grand espoir du football espagnol ne laissait aucune chance à Cillessen (36). Au retour des vestiaires, Barcelone reprenait l'avantage, grâce à une nouvelle bourse défensive des champions d'Espagne et vainqueurs des deux dernières Ligues des champions.

Cillessen sauve le Barça

Sur un coup franc tiré par Neymar, Gerard Piqué se retrouvait étrangement seul dans la surface de réparation et trompait sans mal à bout portant Navas (50).

La rencontre, jusque là enlevée, perdait en intensité après l'heure de jeu, mais le public retrouvait un peu d'ardeur à la 72e minute pour raccompagner Neymar sur le banc des remplaçants.

Cillessen sauvait le Barça en stoppant une superbe frappe enroulée d'Isco à la 80e minute et préservait la victoire de son équipe dans un «Clasico» qui pourrait peut-être devenir le dernier match de Neymar, avant d'entrer dans l'histoire et de toucher le jackpot en répondant aux sirènes parisiennes.

Valverde a refusé sans surprise d'alimenter les rumeurs et reste pragmatique. «J'essaie toujours de parler des chances qui se passent plutôt que de celles qui peuvent se passer. On attend, pour moi, c'est un joueur du Barça», a martelé l'entraîneur catalan. (afp/nxp)