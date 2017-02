Le 50'000e but pour Bellarabi et Leverkusen

Karim Bellarabi, auteur du premier but de Leverkusen à Augsburg vendredi, est entré dans les annales du championnat d'Allemagne de football en marquant, face à Augsburg (1-3), le 50.000e but de l'histoire de la Bundesliga à la 23e minute du match avancé de la 21e journée.

Bellarabi, qui recevra un trophée et un gâteau du quotidien Bild, s'était déjà fait remarquer en 2014 en marquant le but le plus rapide du championnat d'Allemagne, après seulement neuf secondes de jeu, face au Borussia Dortmund.

Le tout premier but de l'histoire du championnat allemand professionnel sous sa forme actuelle avait été marqué le 24 août 1963 par l'attaquant de Dortmund, Timo Konietzka, après 50 secondes de jeu contre le Werder Brême.

Vainqueur sur le terrain d'Augbsurg (3-1), le Bayer Leverkusen a ainsi préparé de la plus belle des manières la réception de l'Atletico Madrid, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Belle victoire

Sur le plan comptable, cette victoire, la neuvième de la saison, permet au Bayer d'occuper provisoirement la 8e place, avec 30 points, à quatre unités de la 4e place, synonyme de C1 la saison prochaine.

Le Bayern Munich, leader et imposant vainqueur d'Arsenal en C1 mardi à l'Allianz Arena (5-1), effectuera un déplacement délicat dans la capitale pour y affronter le Hertha Berlin, 6e.

Enfin, Leipzig, deuxième à sept points du Bayern, se rendra à Mönchengladbach, 10e, dimanche, tandis que le Borussia Dortmund reçoit Wolfsburg samedi. (AFP/nxp)