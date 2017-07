La Liga veut saisir l'UEFA contre le PSG

Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas a annoncé à une radio qu'il allait saisir l'UEFA d'une plainte contre le Paris Saint-Germain. Le reproche fait au club français est de ne pas respecter les règles du fair-play financier imposées aux clubs, notamment dans le cadre d'un éventuel transfert de Neymar.

Le PSG serait prêt à débourser le montant de la clause libératoire astronomique de 222 millions d'euros et à verser un salaire annuel de 30 millions d'euros à la star brésilienne du FC Barcelone pour l'acquérir. Neymar, buteur et capitaine de la Seleçao, deviendrait alors à 25 ans le joueur le plus cher de l'histoire.

Une question de principe

«La Liga va déposer cette plainte, car c'est une question liée à la compétition de La Liga, cela concerne aujourd'hui le Barça mais demain cela pourrait être le Real Madrid, ou l'Atletico Madrid», a déclaré Javier Tebas à la radio Cadena Ser. «Le PSG ne peut avoir des comptes où les droits commerciaux du club dépassent ceux du Real Madrid ou du Barça... c'est impossible», a déclaré Javier Tebas. (si/nxp)