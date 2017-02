La Juventus reprend le large

Les Turnois comptent désormais un avantage confortable de 7 points en tête du Championnat d'Italie. Le classement des dernières semaines était trompeur et les quatre points d'écart entre la Juve et ses premiers poursuivants étaient un leurre. Car les Turinois avaient dans leur manche, depuis fin décembre, ce match en retard à disputer sur la pelouse du modeste club calabrais, promu et relégable (19e). La Juve s'est imposée sans surprise et maintenant que tous les leaders ont joué 23 matches la situation est plus claire: les quintuples champions en titre ont une marge solide de sept points sur l'AS Rome (2e) et de neuf points sur Naples (3e).

Crotone n'a pas été ridicule et a longtemps contrarié la Juventus. Mais les jambes ont fini par manquer aux Calabrais et la supériorité turinoise a logiquement été concrétisée, d'abord par Mandzukic (60e) qui avait bien suivi après une tête d'Asamoah, puis par Higuain, sorti vainqueur du duel face au gardien local (74e). L'Argentin en est à 16 buts cette saison, un de moins seulement que le meilleur buteur du championnat, le Bosnien de la Roma Dzeko. (si/nxp)