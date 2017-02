La Juve garde le cap, la Roma suit, Naples coule

L'AS Rome est bien la seule contradictrice de la Juventus cette saison. En s'imposant 3-1 chez l'Inter Milan, les Romains ont maintenu à sept points l'écart qui les sépare du leader, tombeur lui d'Empoli 2-0.

Un doublé de Nainggolan et un penalty de Perotti ont permis à la Roma d'entretenir un très mince espoir. Ce qui n'est plus le cas de Naples, battu 2-0 à San Paolo par l'Atalanta de Remo Freuler et, désormais, relégué à douze longueurs de la Juve. Celle-ci a fait la différence par Mandzukic et Alex Sandro. (si/nxp)