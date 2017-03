L'Euro 2024 se jouera en Allemagne ou en Turquie

L'Allemagne et la Turquie, qui avaient confirmé leur intérêt depuis un certain temps, avaient jusqu'à vendredi dernier pour faire officiellement acte de candidature. «Nous aurons deux candidatures très solides et le comité exécutif de l'UEFA aura une décision difficile à prendre», a déclaré Theodore Theodoridis, secrétaire général de l'UEFA, cité dans un communiqué, promettant un processus de candidature «transparent».

Déjà candidate à l'organisation de l'édition 2020 de la compétition, la Turquie s'était rétractée pour se concentrer sur 2024. Fin février, quatre pays nordiques (Danemark, Suède, Finlande, Norvège), qui souhaitaient présenter une candidature commune, avaient renoncé.

Les dossiers de candidature devront être transmis au plus tard le 27 avril 2018 et le pays-hôte sera choisi en septembre 2018. Le tournoi 2024 se déroulera dans neuf à dix stades, dont deux à trois devront disposer d'une capacité minimum de 50'000 spectateurs et l'un d'au moins 60'000 spectateurs. Trois autres stades devront pouvoir accueillir 40'000 spectateurs minimum et les autres 30'000 spectateurs.

Après l'Euro 2016 organisé en France et remporté par le Portugal, l'Euro-2020 se déroulera dans 13 villes d'Europe, avec les demi-finales et la finale au stade de Wembley à Londres.

Si la Turquie est retenue par l'UEFA pour 2024, ce sera le plus grand événement sportif jamais accueilli par ce pays qui a déjà postulé trois fois pour accueillir un Euro. De son côté, l'Allemagne n'a plus accueilli d'Euro depuis 1988. A cette époque, le Tournoi se jouait à huit équipes et l'Allemagne était encore divisée en deux pays (la RFA et la RDA communiste) séparés par le Rideau de Fer et le Mur de Berlin. Les Pays-Bas avaient battu l'URSS en finale (2-0).

La dernière compétition sportive majeure organisée en Allemagne a été la Coupe du monde 2006. Malgré son succès populaire et une organisation parfaite, l'histoire a mal tourné lorsque des soupçons de corruption dans l'attribution du tournoi ont surgi des années plus tard. Des enquêtes sont toujours en cours. (ats/nxp)