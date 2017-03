L'Angleterre et l'Allemagne assurent

L'Angleterre de Gareth Southgate est toujours dans le bon rythme. Elle s'est imposée 2-0 à Wembley face à la Lituanie pour faire un pas de plus vers la Coupe du monde 2018 en Russie.

Les Anglais ont forcé la décision sur des réussites du «revenant» Jermain Defoe (22e) et de l'homme qui l'a relayé en cours de match, Jamie Vardy (66e). Face à un adversaire bien trop limité, l'Angleterre a connu toutefois une petite frayeur juste avant la pause avec une sortie malheureuse de Joe Hart. Mais John Stones pouvait, juste avant la ligne, gommer la bourde du portier du Torino.

A Bakou, l'Allemagne n'a, elle non plus, pas failli. Les Champions du monde ont battu 4-1 l'Azerbaïdjan. L'homme du match fut André Schürrle. Titularisé par Joachim Löw pour la première fois depuis octobre 2015, le joueur du Borussia Dortmund a signé un doublé et a réussi un assist. Thomas Müller et Mario Gomez ont inscrit les autres buts de la «Mannschaft».

Comme la Suisse, l'Allemagne a cueilli une cinquième victoire en cinq rencontres dans ce tour préliminaire de la Coupe du monde. Mais contrairement à la Suisse, elle ne sent pas le souffle des Portugais dans sa nuque. (ats/nxp)