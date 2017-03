Kylian Mbappé: chaud devant, pépite en vue!

On ne l’arrête plus, cette fusée-là. Peut-être même est-elle inarrêtable, en fait. Suggérer pareille hypothèse est déjà lever quelque peu le voile sur les capacités de Kylian Mbappé. Bonne bouille et immense potentiel, l’attaquant de l’AS Monaco – puisque c’est de lui dont il s’agit – est en train d’illuminer comme personne les pelouses de Ligue 1 et de secouer dans tous les sens les défenses qui l’affrontent. Manchester City, qui se déplace ce soir en Principauté, a appris à s’en méfier au match aller. Il faut dire qu’à peine majeur, le garçon mérite le qualificatif de pépite, tant tous les ballons qu’il touche peuvent se voir transformés en or. Oui, il y a chez lui quelque chose qui tient de l’exceptionnel; un talent fou. Pur. Brut. «C’est le futur crack du foot mondial», affirme l’ancien buteur camerounais Patrick Mboma dans L’Equipe.

Déjà sollicité à 14 ans

Difficile de prétendre le contraire, puisque tout, depuis quelques semaines, s’agite autour de l’enfant de Bondy (région parisienne) qui, non content d’avoir la France à ses pieds, rayonne désormais en mondovision. Mais lui, jeune homme aux origines camerounaises, n’a pas attendu son explosion actuelle pour que son potentiel jaillisse aux quatre coins de l’Europe. A 14 ans, déjà, il était courtisé par quelques-uns des plus grands; le Bayern Munich, Chelsea et le Real Madrid l’avaient notamment inscrit dans leurs petits papiers. La marque Nike l’avait tout de suite glissé dans ses petits… souliers. C’était avant qu’il ne prenne une première vraie dimension l’été dernier en emmenant les Bleuets au titre européen des M19. Avant, aussi, qu’il ne rende béats d’admiration ses partenaires sur le Rocher. «Dès le début, on a vu que l’on avait affaire à un immense talent, assénait récemment Bernardo Silva, pourtant pas le dernier venu, dans Le Figaro. Ce que Kylian réalise à seulement 18 ans est incroyable. Et c’est d’autant plus intéressant qu’il continue de travailler comme un fou en parallèle.»

Il a réponse à tout

Parce que, selon ses proches, il «respire» le foot, Mbappé ne veut surtout pas manquer le virage du plus haut niveau. Pour l’heure, tout concorde à dire qu’il l’a mieux abordé que personne. Car si de l’or coule dans ses pieds, du plomb se niche dans sa tête, qu’il a bien faite. Armé qu’il est d’une farouche détermination, le No 29 de l’ASM sait où il veut aller et rien ne lui fait perdre les pédales. Pas même les comparaisons avec Thierry Henry. Sans doute car il est bien entouré.

Son père, formateur à Bondy, le guide. Son demi-frère, Jires Kembo-Ekoko (ex-Rennes, notamment), l’appuie également. Mais ce dernier est mine de rien tout retourné face au talent de son cadet. «Je le sais capable de réaliser énormément de choses, mais là il me surprend, concède-t-il dans L’Equipe. Non pas par ses qualités, mais par sa capacité à être présent au rendez-vous, quel qu’il soit.» Ligue 1, sélections de jeunes, Ligue des champions… Mbappé a réponse à tout. Et bientôt à l’équipe de France A? «Il sera avec nous dans pas longtemps», avouait l’international Bacary Sagna au sortir du match aller à Manchester.

Les Bleus, c’est évidemment la prochaine étape pour la pépite monégasque. Mais s’il a avoué qu’il allait suivre la prochaine liste de Deschamps, Kylian Mbappé ne veut pas se voir trop beau. «Aujourd’hui, tout me sourit, mais je sais qu’en football tout peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre.»

Sauf que, déjà dans le bon sens, il ne semble pas près d’emprunter un giratoire, puisqu’il a tout pour poursuivre son ascension. «Je ne sais pas s’il a des limites en termes d’ambition, reprend Kembo-Ekoko. J’ignore jusqu’où il peut aller.» Oui, Monaco tient là un phénomène. «Ça me donne le sourire lorsque j’entends ça, répond toutefois le principal intéressé. Les phénomènes, ce sont Messi, Ronaldo, Neymar. Moi, j’en suis encore loin.» Mais l’avenir ne tient qu’à ce qu’il s’en approche encore…

«Il dégage un truc…»

Aurélien Delfosse a le nez fin. En choisissant de se glisser voici pile un an dans les pas des Bleuets qui, plus tard, allaient décrocher le titre européen des M19, ce journaliste de L’Equipe a fait d’une pierre deux coups. Primo, il a réalisé un magnifique film (Petits frères) qui offre une plongée digne des Yeux dans les Bleus dans les coulisses de cette aventure. Deuzio, il a pu découvrir avant le grand public les footeux français de demain, dont Kylian Mbappé. Et très vite, il a été impressionné par le Monégasque, qu’il a côtoyé pendant de longues semaines, entre le tournoi qualificatif et le grand événement.

«J’ai tout de suite senti qu’il dégage quelque chose de fort, un vrai truc, mais qui reste assez inexplicable, nous confie notre confrère, qui se souvient très bien de la première fois qu’il a croisé la pépite de l’ASM. Ce «truc» se retrouve autant sur le terrain qu’en dehors. Balle au pied, il dispose d’un talent indéniable et il fait étalage d’immenses qualités, affichant une certaine grâce, une vraie élégance. Cette élégance que l’on retrouve également dans le civil, car c’est un bel athlète, très élancé, très «stylé» aussi. Je ne sais pas si l’on peut à proprement parler de charisme, mais le fait est que Kylian attire immédiatement l’œil.»

Sa bonne tête et son côté «blagueur, chambreur» ne sont pas ses seuls atouts. Mbappé a notamment épaté Aurélien Delfosse par sa capacité à se plonger dans son monde les jours de match. Comme s’il avait déjà allié à son talent une grosse part de professionnalisme. «Kylian sait tout faire, ajoute le journaliste français. Lorsque tu le vois, tu ne peux que tomber sous son charme. Bien sûr, on ne sait pas ce qui peut arriver dans une carrière, mais sachant qu’il est préparé depuis presque toujours aux sollicitations et qu’il est imperméable à la pression, je le vois franchement aller encore très loin.»

Ce d’autant plus que plus les attentes sont élevées, plus «KM» hausse son niveau. Et puis le fait que son demi-frère n’ait, de son côté, pas réussi la carrière qu’on lui promettait peut lui servir de garde-fou. Oui, tous les voyants sont au vert. (TDG)