Kodro aux Servettiens: «Passion, professionnalisme, solidarité!»

Informelle, la première rencontre avait valeur de prise de contact. Un nouvel entraîneur face à sa nouvelle équipe, l’un des premiers moments clés dans une collaboration naissante. Successeur d’Anthony Braizat, Meho Kodro a donc vu les Servettiens pour la première fois. La direction du club était présente. Le président Didier Fischer a expliqué aux joueurs le pourquoi de ce changement à mi-saison et Kodro a lui aussi parlé. Pour évoquer ce qu’il attend, pour dire une première fois sa philosophie et ses idées du jeu.

Trois mots résument ce discours initial. «Passion, professionnalisme, solidarité», martèle le nouvel entraîneur. Des mots simples pour le pari qui l’attend sur les dix-huit prochains mois, avec des discussions en cours pour accoler au contrat une éventuelle option de prolongation.

Meho Kodro n’est pas un inconnu. Il s’est fait un nom dans les années 90, en buteur patenté, jusqu’à se faire remarquer par le grand Johan Cruyff, alors entraîneur de Barcelone, qui a l’a prié de rejoindre le club catalan. «Oui, c’est une histoire incroyable, explique le technicien bosnien. En 1974, j’avais 7 ans et je regardais le Mondial. Cruyff était mon idole. C’est grâce à lui que j’ai voulu devenir footballeur professionnel. Et vingt ans plus tard, le téléphone sonne chez moi. Je réponds et au bout du fil, il y a quelqu’un qui me dit: «Bonjour, c’est Johan Cruyff, je voudrais vous avoir avec moi au Barça.» Franchement, rien que pour ça, cela valait le coup d’être joueur pro. C’était un moment extraordinaire.»

Meho Kodro, quelle est votre première motivation en arrivant maintenant à la tête du Servette FC?

Simple: j’aime le foot. Et puis je ne sais pas si les gens ici ont vraiment conscience que le Servette FC est encore un nom connu à l’extérieur. Après, les dirigeants m’ont raconté le parcours du club ces dernières années. Ils m’ont aussi fait part de leur projet et de leurs ambitions. J’ai aimé. Il y a eu un intérêt immédiat des deux côtés.

Mais que connaissez-vous personnellement du football suisse et du Servette FC?

J’étais au courant du palmarès du club, avec ses nombreux titres de champion de Suisse, les Coupes aussi… Je savais que Bosko Djurovski avait joué ici et, pour tout dire, je pensais au tout début que le Servette FC faisait encore partie des meilleures formations de Suisse.

Déçu de voir que ce n’est plus le cas depuis un moment déjà?

Non. Parce que j’aime le discours ambitieux des dirigeants, parce que la place de Servette est justement dans l’élite. Et parce que les problèmes rencontrés par le passé n’enlèvent rien à l’histoire du club. J’ai aussi visionné les matches de la première partie de saison. Je ne veux pas entrer tout de suite dans le détail de ce que j’ai noté, je veux dans un premier temps le garder pour l’équipe et pour moi. Mais il y a clairement un potentiel collectif et individuel.

Que comptez-vous apporter au Servette FC?

Mon expérience, mon vécu en tant que joueur, le vécu aussi de mes années à coacher des équipes et ce que j’ai appris auprès des différents entraîneurs que j’ai côtoyés.

Justement, quels sont les techniciens qui vous ont le plus marqué?

Je dirais John Toshack (ndlr: à la Real Sociedad), Johan Cruyff à Barcelone et Jupp Heynckes à Tenerife. Ces trois grands entraîneurs m’ont influencé. Après, on adapte toujours ces expériences avec nos idées personnelles. Toshack était quelqu’un de très intuitif, avec qui j’avais une belle relation. Mais sur le plan du pur football, c’est Johan Cruyff qui était le plus impressionnant.

Pourtant, en qualité d’entraîneur au sein de l’élite, vous avez une très courte expérience à la tête de la Bosnie-Herzégovine et quelques mois à Sarajevo. Sinon, vous étiez avec les jeunes ou la deuxième garniture de la Real Sociedad…

Oui, mais cela ne me pose pas de problème. L’expérience, c’est quoi? J’ai partout travaillé avec des adultes, même avec la deuxième équipe de la Real Sociedad. Je suis convaincu que mon vécu pourra être un atout pour Servette.

Vous ne parlez pas le français: un petit handicap quand on arrive à Genève pour diriger Servette?

Oui, c’est peut-être un petit handicap. Je veux apprendre rapidement le français et je vais m’organiser pour cela. Mais dans le foot, le jargon a des terminologies qui sont universelles. Et puis même si je vais m’y mettre, j’espère qu’on me jugera plus sur les résultats que sur mes progrès en français.

Quel va être le style de jeu du Servette FC de Meho Kodro? Un 4-2-3-1 que vous avez déjà pratiqué?

Ce système autorise beaucoup de variations et c’est pour cela qu’il est intéressant. Cela peut représenter une tactique de base pour ensuite varier avec d’autres systèmes rapidement et naturellement en cours de match. Mais je veux d’abord sentir l’équipe au quotidien. J’ai déjà une petite idée, mais rien d’arrêté. L’adaptation entre un entraîneur et une équipe se fait dans les deux sens. Par exemple, pour moi, Sergio Busquets est actuellement l’un des meilleurs joueurs du monde. Et pour vous: qui avez-vous admiré?

Alors dans ce style, on pourrait parler de ce qu’a apporté Xavi aussi au Barça, non?

Oui, mais pourquoi?

Parce qu’il avait toujours un temps d’avance, parce qu’il savait avant tout le monde où orienter une action?

Oui, c’est exactement ça: des joueurs comme ça ont deux secondes d’avance sur les autres. Cela se voit dans leur placement, le positionnement du corps, du pied, ce sont ces petits détails qui sont déterminants, fondamentaux dans le football.

En tant qu’ancien buteur, allez-vous aider d’autres Servettiens que Jean-Pierre Nsame à marquer plus souvent?

J’aimerais bien, oui. Mais je ne suis pas là que pour le secteur offensif. Je vais m’attacher évidemment à la sortie intelligente du ballon, à la créativité également.

