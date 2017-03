Johan Djourou: «L’équipe de Suisse avec un tel soutien c’est beau à voir»

Une fois n’est pas coutume, la Suisse a souffert jusque dans les arrêts de jeu avant de s’offrir, contre des Lettons solides, sans plus, un succès logique mais tellement long à se dessiner. A la Praille, devant 25 000 spectateurs, c’est le revenant Josip Drmic à la 66e minute qui a permis aux Helvètes, de la tête, de fêter un cinquième succès consécutif. «On a su garder notre calme pour frapper au bon moment et remporter les trois points...» De retour à Genève, devant son public, ses amis et sa famille, Johan Djourou a pleinement savouré cette précieuse victoire même si le Carougeois de Hambourg ne cachait pas, à l'heure de l'interview, que lui et ses camarades de la sélection auraient pu faire mieux. «On sait que tout n’a pas été parfait, reconnaît-il. On est, entre guillemets, un peu déçus, car il est vrai, on le sait tous, qu’on on aurait pu marquer deux à trois buts de plus». Reste que, au final, avec ce petit 1-0, l’essentiel est sauf...

Pourtant, Johan, après une heure de jeu, le doute aurait pu s’installer. Et cela n’a pas été le cas...

Mais dans notre groupe on a une très bonne mentalité. On reste toujours positif. A l’époque, on nous reprochait de ne pas savoir faire le jeu contre ce genre d’équipe, cette fois-ci on s’est créé énormément d’occasions. Il a juste manqué le «killer instinct» et du réalisme pour marquer ce goal plus rapidement qui aurait pu nous libérer. Mais il a fallu aussi rester concentré jusqu’au bout, ce qu'on a fait. Et on a gagné.

La Suisse a disputé un bon Euro, elle a réussi son début de qualifications, mais on est malgré tout déçus. Vous l’avez dit, «on aurait pu faire mieux». C’est quoi votre sentiment?

Nous, dans le groupe, on vit bien cette période. On sait que le coach a des possibilités extraordinaires. Bien sûr, tout le monde, nous les premiers, veut des buts. Aujourd’hui, je le répète, on aurait pu en inscrire cinq, avec la manière, c’était possible. Mais à la fin, il faut se contenter d’un petit 1-0. Il y a des soirs comme ça où tu manques de réalisme, de réussite, de concentration, la dernière passe. Mais dans l’ensemble, de la première à la dernière minute, on a fait notre travail. Avant, il y a quelques années, ce genre de match-piège on l’aurait peut-être perdu ou on aurait terminé sur un 0-0. Voilà...

Cinq victoires d’affilée dans une phase de qualifications, c’est historique. C’est une fierté pour vous?

C’est clair! Depuis l’Euro, on a énormément progressé. On a un coach qui insiste sur la positivité avant tout. Ce samedi, alors que cela semblait compliqué pour nous de marquer, c’est notre état d’esprit qui nous a permis de faire la différence sur la fin. Et ce qu’il y a de magnifique c’est que c’est un homme qui est venu du banc qui a marqué. Cela démontre la qualité du groupe. La Suisse ce n’est pas seulement onze joueurs. On pourrait tous les remplacer, l’équipe serait semblable.

Aujourd’hui, il manquait Ricardo Rodriguez et avec François Moubandje, c'est vrai, on n’a pas vu la différence...

Parce que ce groupe est extraordinaire. Que ce soit en club ou avec la sélection, tout le monde se pousse, c’est notre force. J’ai le sentiment qu’il y a longtemps que notre équipe n’a pas été aussi forte. Et ce, dans tous les domaines. Quand on revient en arrière, qu’on se remémore ce match à Saint-Etienne, à l'Euro, contre la Pologne, on se dit qu’il y avait quelque chose à faire. Ou plus loin, lors de la Coupe du monde face à l’Argentine, là aussi il y a eu des regrets. Preuve que l’équipe progresse et qu’on va essayer d’aller au bout de quelque chose. Mais avant tout, le plus important, c’est notre prochain match, en juin, aux îles Féroé!

Il y avait 25 000 spectateurs à la Praille. Pour vous, le Genevois, cela devait être un bon moment à vivre…

Pour moi, l’enfant de Genève, revenir jouer ici à la maison, devant ma famille, c’est toujours un plaisir. L’ambiance était extraordinaire. On a souvent été critiqué du manque d’engouement à Genève, mais aujourd’hui c’était une des meilleures ambiances qu’on n'avait pas eues depuis très longtemps. Et en plus contre la Lettonie. Cela prouve que le football à Genève est le bienvenu et que l’équipe de Suisse avec un tel soutien c’est beau à voir. (TDG)