«Je suis venu ici pour un grand défi!», dixit Neymar

«Je suis venu ici pour un grand défi. Paris est magique !», a lancé Neymar au Parc des Princes, lors de sa présentation dans sa nouvelle enceinte, près de 48 heures après l'officialisation de son transfert au PSG pour un montant record de 222 millions d'euros. «Merci (en français). Je suis très heureux. Je suis venu pour un grand défi. Je compte sur vous tous. Et je suis venu ici gagner des trophées. Paris est magique!», a lancé le nouveau N.10 parisien, aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG avait lui aussi été acclamé par la foule juste avant le Brésilien, sur un podium aux couleurs rouge et bleu du club parisien, avec l'inscription «Bem-vindo Neymar Jr» (Bienvenue en Portugais, ndlr).

Puis il a lancé le traditionnel «Ici c'est?» complété d'un rugissant «Paris!» de la part des supporters, comme s'il avait besoin de se faire adopter, malgré son statut de futur Ballon d'or. Les quelques minutes de retard sur le programme initiale (15h45, 13h45 GMT), sont finalement passées totalement inaperçues.

Ferveur

Il a ensuite fait un tour du stade pour saluer chaque tribune de son nouveau jardin. Le Collectif Ultras Paris (CUP), déjà très bruyant vendredi aux abords du Parc des Princes, et qui avait promis de «s'exploser la voix» a tenu son serment du début jusqu'à la fin de la cérémonie.

«Neymar, Neymar», ont-ils chanté sur un air brésilien connu (le refrain «Brasil, Brasil» du standard «Aquarela do Brasil»). Séduit par la ferveur incandescente de la centaine de supporters, le Brésilien est resté de longues minutes devant eux, avant de continuer son tour du stade, et de revenir finalement de nouveau devant pour leur lancer son maillot. Non qualifié pour la reprise de la Ligue 1, il ne pourra disputer le match contre Amiens 17h15 (15H15 GMT), Neymar devra ensuite regarder ses nouveaux partenaires depuis les tribunes du Parc des Princes. (afp/nxp)