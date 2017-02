«Je m’attendais à cette issue mais ça fait mal»

L’hiver dernier, il avait laissé le LS orphelin. Meilleur buteur (13 réussites) de Challenge League à mi-saison, Jocelyn Roux avait lié sa destinée à Wil jusqu’en juin 2017. Pour le meilleur. Son salaire étant multiplié par quatre ou cinq, l’attaquant mit sa formation d’avocat entre parenthèses. Pour le meilleur… et pour le pire. Le riche propriétaire turc du club saint-gallois est parti sous d’autres cieux. Sans autre forme de procès et sans régler les salaires de janvier. On prête (on ne prête qu’aux riches) l’intention au président mécène Mehmet Nazif Günal, dont la fortune a été estimée par Forbes à 1,19 milliard de dollars, de se désengager au profit d’un groupe français.

L’inquiétude le dispute au désarroi du côté de l’IGP-Arena. Le vice-président Roger Bigger, qui avait servi de relais lors de la venue des Turcs à l’été 2015, essaye de sauver ce qui peut l’être. «On est dans l’expectative. Seule certitude: 2,5 millions ont été trouvés pour boucler la saison», explique Jocelyn Roux. Reste que la masse salariale du 4e de Challenge League va se réduire comme peau de chagrin. «Le budget initial était de 12 millions, rappelle notre interlocuteur. Ce qui signifie une diminution d’au moins deux tiers pour les joueurs et les employés du club. Les nouvelles propositions seront-elles acceptées par l’ensemble? Pourra-t-on actionner la garantie bancaire déposée à la Swiss Football League? Il faudra peser le pour et le contre. La période est à la réflexion.»

Joueurs mis à l'écart

Pour autant, Roux n’est pas surpris par la tournure des événements. «En décembre, certains joueurs ont été mis à l’écart, d’autres ont vu leur contrat résilié à l’amiable. Le camp d’entraînement a été gommé. Le récent refus de la Ville d’entrer en matière par rapport au stade a précipité les choses.» Les autorités saint-galloises ont mis leur veto au projet d’améliorations des infrastructures existantes.

«Je m’y attendais, mais quand ça arrive ça fait mal. J’ai un sentiment d’impuissance face aux événements»

«Le faisceau d’évidences était là depuis qu’une task force a été mise en place il y a dix jours et je m’y attendais donc. Mais quand ça arrive ça fait mal. J’ai un sentiment d’impuissance face aux événements.»

Mercredi, les joueurs ont été convoqués par le directoire du club à titre individuel pour mieux comprendre le pourquoi du comment et saisir un peu mieux cet avenir qui se dessine à peine en pointillé. Jocelyn Roux, dont les qualités de buteur ne sont plus à démontrer, rebondira-t-il dans un autre club? «Ma marge de manœuvre est étroite, le marché des transferts se terminera le 15 février. Tant que Wil n’est pas en faillite mon contrat de travail est valable.» Mais qui l’honorera? Un arrangement dit à l’amiable résonne tellement faux dans ce contexte de turpitudes et ce marché de dupes que constitue le football. (TDG)