Ibrahimovic fait chavirer Manchester United

Le géant suédois a porté Manchester United à la victoire 3-2 contre Southampton en marquant deux buts, dont le décisif à la 87e.

Quelle cruauté pour Southampton, mené de deux longueurs après un coup franc d'Ibrahimovic (19e) et un tir de Lingard (38e) mais qui a su revenir dans la partie grâce à son nouvel homme fort Manolo Gabbiadini. Acheté 20 millions d'euros à Naples lors du mercato hivernal, l'Italien a lui aussi frappé deux fois, dans le temps additionnel de la première mi-temps puis à la 48e. «Oh when the Saints go marching in», ont alors hurlé pendant de longues minutes les nombreux fans de Southampton présents à Wembley, qui n'ont jamais autant cru à ce deuxième trophée de l'histoire du club attendu depuis la FA Cup remportée en 1976 par le héros Bobby Stoke et ses coéquipiers.

Une bonne préparation

Un sacre n'avait du reste rien d'un rêve, tant la formation de Claude Puel, qui a bénéficié de deux semaines sans match pour se préparer notamment en Espagne, a poussé ManU dans ses derniers retranchements. Sous l'impulsion surtout d'un Oriol Romeu impérial au milieu du terrain. Seulement voilà, Ibrahimovic est Ibrahimovic. Le Suédois ne pouvait pas laisser la vedette à ce Gabbiadini qui avait inscrit ses quatrième et cinquième buts en trois matches seulement. Alors il a lancé un contre, servi Rashford, s'est fait oublier tout en regagnant la surface adverse, a vu le centre d'Ander Herrera, s'est élevé et a marqué. Sa vingt-sixième réalisation en trente-huit rencontres toutes compétitions confondues cette saison!

Une tête offrant à Manchester sa cinquième Coupe de la Ligue, comme un lot de consolation au coeur d'un championnat n'ayant pas complètement répondu pour l'heure aux attentes. Et offrant aussi à José Mourinho sa quatrième victoire dans l'exercice, après ses trois coches des années Chelsea (2005, 2007 et 2015). Un Portugais qui n'a jamais perdu une finale dans une des coupes nationales anglaises (un sacre en Cup). Merci qui? (ats/nxp)