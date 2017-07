Gros clash entre Neymar et un coéquipier

Gros coup de sang entre Neymar et son nouveau coéquipier Nelson Semedo, en provenance de Benfica. Vendredi matin, les deux joueurs du Barça se sont bagarrés lors de l'entraînement, comme le montre une vidéo publiée par le Daily Mail. Si l'origine de la dispute n'est pas connue, on peut voir l'attaquant brésilien poursuivre le Portugais avant de recevoir des coups. Visiblement en colère, Neymar a dû être ceinturé par Sergio Busquets. On voit ensuite la star du Barça balancer son chasuble et quitter le terrain.

[#Video????] Neymar Semedo se sont bagarrés ce matin à l'entraînement pic.twitter.com/ViRnwCmPn9 — Footballogue (@Footballogue) 28 juillet 2017

Neymar «occupé à gérer une affaire de transfert»

Par ailleurs, un voyagiste chinois, partenaire de Neymar, a annulé une rencontre prévue lundi à Shanghai entre l'international brésilien, et des fans, assurant qu'il était «occupé à gérer une affaire de transfert». L'attaquant de Barcelone devait se rendre lundi dans un luxueux hôtel shanghaïen afin d'y rencontrer des supporters ayant déboursé 199 yuans (28 francs) pour le voir. L'événement était organisé par Ctrip, la plus grande agence de voyages en ligne de Chine.

«Neymar et (son) équipe étant occupés à gérer une affaire de transfert, il ne peut garantir sa présence lors de la rencontre prévue le 31 juillet à Shanghai. Celle-ci est donc annulée», a annoncé le voyagiste sur le réseau social chinois Weibo. «Nous rembourserons la totalité du montant des billets, et offrirons également à nos clients des indemnités adéquates», a souligné Ctrip.

Des rumeurs insistantes depuis plusieurs jours font état du transfert imminent de l'attaquant brésilien vers le Paris SG, pour un montant record de 222 millions d'euros. Mais Neymar, en stage ces jours-ci aux Etats-Unis avec le Barça, est jusqu'à présent resté muet sur le sujet. (ats/nxp)